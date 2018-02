El Museo Reina Sofía adquiere en Arco 23 obras por valor de 224.480 euros

23/02/2018 - 18:32

El Museo Reina Sofía ha adquirido en Arco 23 obras por valor de 224.480 euros de artistas como Rosa Barba, Patricia Esquivias, David Bestué, María Ruido, Inmaculada Salinas, Algirdas Seskus, Joachim Koester, Ángels Ribé y Engel Leonardo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Rosa Barba (Italia, 1972) es una de las artistas de referencia del denominado 'cine de exposición' y su trabajo se sitúa entre la tradición del documental y la ciencia ficción.

La película 'Bending to Earth' (2015), que temáticamente se encuentra dentro de una de las principales líneas de investigación de la artista, reúne una serie de secuencias en torno a unos almacenes de basura nuclear de California, Utah y Colorado.

Su adquisición permite ampliar la presencia de Barba en la Colección del Museo que contaba hasta ahora con la película 'Waiting Grounds' y la escultura 'Western Round Table', ambas de 2007.

Uno de los intereses fundamentales de Patricia Esquivias (Venezuela, 1979) es la arquitectura y las artes populares observadas desde la gente y la cultura que la habita. Tres son las obras de esta artista emergente que han sido adquiridas: '111-119 Generalísimo/Castellana', 'Murales de cerámica realizados por Manuel S. Molezún y Amadeo Gabino en 1958' y 'El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella'.

El punto de partida de la escultura de David Bestué (España, 1980) se basa en una revisión crítica de las vanguardias del siglo XX en cuanto al arte, la arquitectura y la literatura. "La selección de cinco de las obras que forman parte de la exposición 'Rosi Amor' que ha mostrado en el museo es interesante para el incremento dentro de los fondos de la Colección de obras de artistas jóvenes", han asegurado desde la pinacoteca.

LA MEMORIA HISTÓRICA

María Ruido (España, 1967) es una artista que desarrolla proyectos interdisciplinares en formato audiovisual, performance, y de ensayos, sobre la elaboración social del cuerpo y sobre los mecanismos de construcción de la memoria y su relación con las formas narrativas de la historia. El museo ha adquirido sus videos 'Plan Rosebud 1', que se centra en la llamada Ley de memoria histórica en España, y 'Plan Rosebud 2', que enfoca su atención en la Transición española.

La colección del Museo Reina Sofía no poseía obra de Inmaculada Salinas (España, 1967). "La adquisición de su obra 'Tiempo de trabajo' ayuda a configurar una imagen del arte español más contemporáneo, que se une a otras adquisiciones recientes de artistas como Carme Nogueira o Juan Luis Moraza", han explicado.

Las ocho fotografías de Algirdas Seskus (Lituania, 1945) que ha adquirido el Museo son imágenes que el artista tomaba de una sociedad que vivía sometida a la tensión de los años de la Guerra Fría en un país de régimen comunista, Lituania.

FOTOGRAFÍA, HIERRO Y ARTESANÍA

Joachim Koester (Dinamarca, 1962) utiliza la fotografía y el cine para crear instalaciones donde el espacio de lo escultórico es el marco para establecer un diálogo entre diferentes lenguajes artísticos. La obra del artista danés 'Maybe this act, this work, this thing' compone el retrato ficticio de un grupo de actores de vodevil durante el advenimiento de la era del cine.

Considerada una de las artistas más significativas de las prácticas conceptuales en Cataluña, Àngels Ribé (España, 1943) inició su producción a finales de los años sesenta con acciones, instalaciones y performances con el cuerpo y el espacio como protagonistas. Sin embargo, el museo ha adquirido una obra de su etapa posterior, 'Paisatge' (1983/2011), de hierro y esmalte.

Por último, Engel Leonardo (República Dominicana, 1977), de quien se ha adquirido su obra 'Gemelos, es un artista que realiza un cuidadoso estudio del Caribe y la República Dominicana, en concreto, a través de la forma, las tradiciones artesanales y arquitectónicas, y los cambios que ha sufrido el país caribeño durante el siglo XX y lo que va del XXI.