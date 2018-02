El Reina Sofía adquiere en ARCO 2018 veintitrés obras por 224.480 euros

Madrid, 23 feb (EFE).- El Reina Sofía ha adquirido en ARCO 2018 veintitrés obras que firman los artistas Rosa Barba, Patricia Esquivias, David Bestué, María Ruido, Inmaculada Salinas, Algirdas Seskus, Joachim Koester, Ángels Ribé y Engel Leonardo, por un total de 224.480 euros, informó hoy el museo en una nota.

La obra que ha comprado de la italiana Rosa Barba (1972) es "Bending to Earth (2015), una película del denominado "cine de exposición", entre la tradición y la ciencia ficción, de 35 mm, en color y en inglés en al que reúne imágenes de unos almacenes de basura nuclear de California, Utah y Colorado.

El museo tenía ya de Barba la película "Waiting Grounds" y la escultura "Western Round Table", ambas de 2007.

De la venezolana Patricia Esquivias (1979), cuyo principal interés es la arquitectura y las artes populares, han adquirido el vídeo: "111-119 Generalísimo/Castellana", las fotografías "Murales de cerámica realizados por Manuel S. Molezún y Amadeo Gabino en 1958" y la composición "El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella".

Del barcelonés David Bestué (1990), que revisa críticamente las vanguardias del siglo XX, han comprado las esculturas "Rueda de escoria de Valdemingómez" (2017), "Manzana de cenizas del 11-S sobre taburete con partículas del muro de Berlín" (2017), "Lámpara de rosa, azahar y madreselva" (2017), "Listón de palmera con clavo de diente y labio de clavel (2017) y "Naranjas" (2017).

El museo se ha hecho también con las obras de María Ruido (Ginzo de Limia, Orense, 1967) "Plan Rosebud 1" (2008) y "Plan Rosebud 2. Convocando a los fantasmas" (2010), vídeos centrados en la Transición española y que refuerzan la línea de trabajo del Reina Sofía en la producción videográfica y la revisión de los relatos históricos.

De Inmaculada Salinas (Sevilla, 1967), el museo se ha decantado por "Tiempo de trabajo" (2016), una instalación de 534 cartulinas, lápiz y collage que ayuda a configurar una imagen del arte español más contemporáneo y que se une a adquisiciones recientes de artistas como Carme Nogueira o Juan Luis Moraza.

Las 8 fotografías, "Sin título" (1975-1985), del lituano Algirdas Seskus (1945) son imágenes que el artista tomaba de una sociedad que vivía sometida a la tensión de los años de la Guerra Fría en su país y que pueden ponerse en diálogo con las películas que ya tiene el museo de Straub-Huillet y las de Deimantas Narkevicius.

El danés Joachim Koester (1962) utiliza la fotografía y el cine para crear instalaciones en las que el espacio de lo escultórico es el marco para establecer un diálogo entre diferentes lenguajes artísticos y buen ejemplo de ello es la adquirida por el museo, "Maybe this act, this work, this thing", un retrato ficticio de un grupo de actores de vodevil.

Considerada una de las artistas más significativas de las prácticas conceptuales en Cataluña, la barcelonesa Ángels Ribé (1943) trabajó primero con hierro, como la pieza que ha adquirido el Reina Sofía, "Paisatge" (1983/2011), y luego con neones, además de obra gráfica y sobre papel.

El dominicano Engel Leonardo (1977), de quien se ha adquirido la pieza "Gemelos" (2018), es un artista que realiza un cuidadoso estudio del Caribe y la República Dominicana a través de la forma, las tradiciones artesanales y arquitectónicas, y los cambios que ha sufrido el país caribeño durante el siglo XX y lo que va del XXI.