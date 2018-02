Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes: "En España hay un ambiente de censura"

26/02/2018 - 14:14

El director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja, ha asegurado este lunes 26 de febrero que en España "hay un ambiente de censura" del que están participando "todos", en relación a la reciente polémica en ARCO con motivo de la obra 'Presos políticos' de Santiago Sierra, que finalmente fue descolgada de su stand.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Lo que ha ocurrido en ARCO es ridículo y significativo. Parece que la gente tiene miedo de estropear las situaciones y ha sido una extraña decisión de Ifema, porque la autoridad suele ser judicial", ha señalado en la rueda de prensa de presentación del proyecto del CBA 'El Gran Río' sobre las revoluciones.

En este sentido, ha lamentado que haya "una especie de fantasma" que lleva a las personas del mundo de la cultura a "la autocensura" incluso antes de crear una obra. "Se piensa en no crear un problema y al final, para no hacer daño, se hacen cosas que hacen daño", ha concluido, añadiendo no obstante que "todos colaboran negativamente" en este ambiente.