El Círculo de Bellas Artes incita a sus visitantes "a la rebelión" con el proyecto 'El Gran Río'

26/02/2018 - 15:37

El Círculo de Bellas Artes ha presentado este lunes 26 de febrero su proyecto 'El Gran Río. Resistencia, Rebeldía, Rebelión, Revolución' que estará en la institución madrileña hasta el próximo 6 de mayo y que invita a los visitantes a "participar de una rebelión que es más necesaria que nunca", según uno de los comisarios, David Sánchez Usanos.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Pese a que parte de este proyecto ya comenzó el pasado mes de octubre con conferencias de algunos pensadores como Slavoj Zizek o la activista Vandana Shiva, la parte central de este proyecto ha tomado forma ahora con una muestra que combina textos, fotografía e imágenes junto a una película de más de una hora de duración de los realizadores Óscar Vincentelli y Elisa Zelda.

También hay un catálogo con textos de algunos de los pensadores más influyentes de todos los siglos, en un "esfuerzo por encontrar un marco para hablar de lo que interesaba y no conmemorar", ha señalado el director del CBA, Juan Barja, quien ha insistido en esta idea para descartar que la muestra esté centrada en la Revolución Rusa o la de Mayo del 68, pese a estar de aniversario.

"La rebelión es algo que ha habido siempre, porque la Historia del hombre no ha sido una historia de acuerdos. Pero el recorrido que aquí mostramos no pretende ser cronológico, sino por temáticas: se vincula el conflicto con la resistencia y la rebeldía en diversos momentos de la Historia", ha señalado Sánchez, comisario junto a Lucía Jalón.

Las imágenes de los jóvenes cineastas autores de la película de 'El Gran Río' están proyectadas también en 22 capítulos --junto a otras de momentos significativos en las revoluciones de la humanidad-- que se complementan con fotografías y frases simbólicas. Por ejemplo, parte del poema del Premio Nobel de Literatura Boris Pasternak, quien dice que en los primeros días de febrero se "enamoró de la tormenta" --en alusión al levantamiento ruso en el año 1905--.

"La rebelión sin inocencia no es posible, es fruto del espíritu inocente", reza otra de las frases de un muro en el que los organizadores no descartan que terminen participando los propios visitantes. "La idea es que el estado final de las paredes se vaya enriqueciendo", ha apuntado Jalón, tras insistir en que "no se han buscado las imágenes más icónicas, sino escenas menores".

Precisamente, Barja ha adelantado que el final de la película que se proyecta concluye también con "un momento reflexivo" tomado de una escena de la película 'El espejo' del cineasta Tarkovski en la que se pretende "hipnotizar" al espectador, incitando además a cada uno a "hablar por sí mismo".

Alusiones a revoluciones fracasadas que terminaron con el asesinato de muchos de sus participantes --la 'represión campesina', por ejemplo, con la muerte de más de 100.000 campesinos ahorcados-- o rescate de documentos como una carta de Rosa Luxemburgo meses antes de morir escrita desde la cárcel son algunas de las piezas que forman parte de esta muestra.

Asimismo, se ha diseñado un ciclo de cine con más de treinta películas que abordan el tema revolucionario desde múltiples enfoques, que inclue títulos como los de 'La pasión de Juana de Arco' (de Dreyer), 'Metrópolis' (Fritz Lang) o 'La inglesa y el duque' (de Eric Rohmer).