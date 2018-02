Secretos y nuevos casos por resolver en la segunda temporada de Cardinal

26/02/2018 - 16:07

El drama de investigación policial Cardinal regresa a Calle 13 y la cadena estrena la segunda temporada de la serie este martes 27 de febrero con un doble capítulo. Basada en las reconocidas novelas de Giles Blunt, Cardinal y escrita por Aubrey Nealon (Orphan Black), la serie cuenta las desconfianzas y recelos entre dos investigadores (Billy Campbell y Karine Vanasse) que tratan de esclarecer un nuevo asesinato.

NORTH BAY, 26 (EUROPA PRESS - Raquel Laguna)

CulturaOcio.com tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de Cardinal en North Bay (Canadá). Allí pudimos hablar con los actores principales de la serie, Billy Campbell y Karine Vanasse. Campbell da vida a John Cardinal, un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para incorporarse a la Brigada de homicidios.

"En esta segunda temporada pasan muchas cosas con Cardinal y su familia, su mujer y su hija. La relación de Cardinal y su hija es más cercana porque él se siente culpable de que la vida de su hija corriera peligro, tal y como vimos en la primera temporada. Le invade un gran sentimiento de culpabilidad", explica Billy Campbell.

Antes de empezar a rodar la serie, el actor leyó todos los libros de Giles Blunt. Además, trabajó muy de cerca con policías de North Bay para preparar su personaje. "Llegamos a North Bay a principios del año pasado, antes de comenzar el rodaje, y tanto Karine como yo pasamos algún tiempo con varios policías locales. Viajábamos con ellos en sus vehículos y cuando les llamaban para acudir a alguna escena de crímenes, ahí estábamos nosotros. Fue muy interesante", cuenta.

Karine Vanasse interpreta a la compañera de Cardinal, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada. "Lisa es un personaje realmente interesante. En la primera temporada, el público no sabe mucho acerca de ella. Me gusta mucho interpretar a un personaje del que no se sabe realmente quién es hasta el final de la primera temporada", afirma la guapa actriz.

A lo largo de su carrera, la intérprete canadiense ha aprendido a desconectar lo más posible de sus personajes una vez termina la jornada de trabajo, especialmente en una serie de crímenes como Cardinal.

SECRETOS Y DESCONFIANZA

Con respecto a la relación entre Cardinal y Lisa Delorme, la joven señala que la segunda temporada abordará más a fondo la "relación profesional" entre ellos. "Comparten un secreto con el que Cardinal no se siente demasiado cómodo. Ella quiere confiar en él, pero al mismo tiempo, se pregunta si en realidad puede confiar plenamente en esa persona que le oculta algo", señala Karine.

"Creo que es justo decir que ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero no creo que ninguno de los dos pueda admitirlo. Ciertamente se sienten atraídos profesionalmente el uno por el otro, ambos admiran la habilidad y la dedicación del otro", manifiesta por su parte Billy Campbell.

Campbell describe a Karine Vanasse como "una actriz brillante y una gran compañera de reparto". "Trabajar con ella es fantástico, realmente fantástico. Se nota que es una brillante actriz. Estoy sorprendido. Trabajo con ella todos los días y no deja de sorprenderme. Brilla en la pantalla", asegura el actor.

La segunda temporada de Cardinal sigue a Cardinal y Delorme a través de una nueva investigación en la pintoresca Bahía Algonquin. Un nuevo caso misterioso, una mujer aparece herida de bala al borde de la carretera, confundida y sin ningún recuerdo de lo que ha pasado. La mujer no recuerda quién es, cómo llegó allí o quién le disparó. Mientras Cardinal y Delorme investigan el caso encuentran otra víctima, esta vez asesinada.