Ricky Martin: "Soy como un quinceañero, no puedo estar tranquilo, necesito furia y adrenalina"

26/02/2018 - 18:46

Después de éxitos recientes como La mordidita o Vente p'acá, Ricky Martin (San Juan, Puerto Rico, 1971) regresa por todo lo alto con Fiebre, un nuevo sencillo con participación de Wisin y Yandel cuyo videoclip acumula ya cinco millones de visionados en apenas tres días.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

Fue el pasado viernes cuando el puertorriqueño estrenó Fiebre no solo en las plataformas digitales y YouTube, sino también interpretándolo en directo en el Emirates Airlines Dubai Jazz Festival, en una actuación que pudo ser seguida en directo desde todo el mundo por Facebook Live.

"Fue maravilloso", recalca a Europa Press el puertorriqueño, antes de añadir que "hoy en día con las redes sociales" se pueden "hacer tantas cosas" que quisieron "crear impacto y momento". "Tenemos tantas herramientas para poder hacerlo que por qué no utilizarlas", remata.

En esta línea, recuerda que ya hizo algo similar con el estreno de Vente p'acá "desde Londres con Maluma". Y encantado con el resultado de este gran estreno de Fiebre, reconoce Ricky Martin que "es maravilloso ir a sitios como los Emiratos Árabes o tener admiradores en Irán, en China o en Japón que escuchan música latina".

"Esto fue algo que sentí a principios de los noventa con María, por ejemplo. Poder llegar a Francia y que la canción llegara a los primeros lugares de popularidad siendo en español, y que sigamos haciéndolo... Ahí está Luis Fonsi con Despacito. Son como ciclos que se repiten y yo los disfruto todos", apunta acerca de la pujanza de la música latina cantada en español en todo el planeta.

Y aprovecha para destacar que cuando ve una nueva generación de "chicos y chicas jóvenes cantando" en su idioma "cuando a lo mejor no entienden nada" de lo que dice la letra a él personalmente le "llena de esperanza". "Es muy importante porque mucha gente ha trabajado con ritmos latinos, pero que sea en nuestro idioma es mucho más especial", recalca.

EVOLUCIÓN MUSICAL

Ricky Martin se muestra más que satisfecho con Fiebre, un nuevo paso en una carrera en la que no ha cesado de evolucionar musicalmente. "Obviamente, mis comienzos fueron muy románticos, tenía muchas baladas y las sigo teniendo porque me encanta el romanticismo a través de la música", señala.

Y aún añade: "Es bien loco porque de repente con Fiebre mucha gente me dice 'Ricky, has vuelto a tus raíces, al comienzo de tu carrera'. Me lo tomo como un halago. Que hoy vengan chicos y chicas y me digan has vuelto a lo tuyo, al sonido latino, a esa fusión, te alivia un poco".

Reconoce en este punto que todos los artistas tienen "muchas inseguridades", ya que "desde el momento que empieza el proceso creativo todo es un cuestionamiento, un 'esto está bien o esto está mal'". Tras admitir que eso es algo que a él también le pasa, añade que "tienes que tener a alguien que te diga 'ya, para, abandona este proceso'".

"Me pasa a mi como músico como les pasa a los pintores, los escritores y todo aquel que esté en el rollo creativo. Nunca estás satisfecho. Pero al mismo tiempo lo paso bien, tampoco es un martirio, por eso llevo tantos años en esto. Me gusta la música, mi vicio es el escenario, ese aplauso... y por eso sigo", explica.

Anticipa, además, que hay un nuevo álbum en el horizonte, aún sin fecha, porque ahora con las plataformas digitales pueden ir lanzando sencillos sin "la presión del tiempo de que tienes que terminar un disco tal día". "Se cometen muchos errores cuando trabajas en contra del tiempo", subraya, al tiempo que asegura que "ahora el público está contento porque cada poco tiempo lanzas un sencillo" mientras vas terminando tu siguientes producción.

REGRESO A ESPAÑA

Con diversos proyectos en marcha, incluyendo una residencia de conciertos en Las Vegas en primavera y el rodaje de una serie sobre el asesinato de Gianni Versace, anticipa Ricky Martin su intención de volver a España para actuar en verano.

"En España siempre me malcrían", bromea en referencia a la gran aceptación del público en nuestro país, y luego añade: "La gira empezó hace muchos años en Nueva Zelanda y he visitado prácticamente todos los continentes. Y volvemos, me gusta lo que hago y mis hijos me dicen 'papá, me gusta la gira'. Así que si ellos están felices yo también estoy feliz".

"Cuando termine en Las Vegas vendré para España a hacer conciertos y de vacaciones", avanza, sin dar por ahora más detalles, al tiempo que se muestra entusiasmado con todos los proyectos que tiene en marcha: "Soy como un quinceañero, no puedo estar tranquilo, necesito furia y adrenalina. Si tenemos la energía y la salud, hay que sacarle provecho".

Y aún añade para terminar: "Busco cualquier excusa para venir a España y a Europa, me encanta. Me gustaría volver a España en verano para hacer más conciertos. Más que nada es poder estar aquí, sentir la vibra, sentir lo que el público está pidiendo y pasarlo bien porque siempre lo pasamos bien aquí".