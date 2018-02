Los grupos confían en acordar pronto un nuevo consejero en Telemadrid

Madrid, 27 feb (EFE).- Los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid confían en acordar pronto el nombre de un nuevo candidato para el consejo de administración de Telemadrid en sustitución de la periodista Mari Pau Domínguez, que renunció recientemente a su cargo por "motivos personales".

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el 1 de marzo para proponer a un nuevo candidato que a continuación tendrá que comparecer en la comisión de Telemadrid para darse a conocer ante los diputados regionales y explicar su proyecto, previsiblemente el 7 de marzo.

"Estoy seguro de que todos los grupos vamos a llegar a un acuerdo de forma muy breve", ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha asegurado que todavía no tienen ningún nombre concreto para ocupar el lugar de la periodista Mari Pau Domínguez, que ejercía además de presidenta en el consejo de administración.

Fuentes de la televisión pública madrileña confirmaron a Efe que la periodista y escritora comunicó por carta al consejo su renuncia el pasado 30 de enero alegando "motivos personales" por "nuevos retos profesionales que eran incompatibles con su cargo".

Tras la aprobación de la nueva Ley de Radio Televisión Madrid, el consejo de administración de este medio de comunicación público consta de nueve miembros: cinco procedentes de asociaciones de usuarios y profesionales y cuatro propuestos por los grupos parlamentarios, entre los que estaba Mari Pau Domínguez.

Aunque los grupos firmaron una propuesta conjunta, la periodista fue la persona sugerida por Ciudadanos.

Por este motivo, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha señalado que tienen la intención de "respetar la iniciativa" de Ciudadanos pero también quieren "respetar el consenso".

"Si no hay iniciativa, tomaremos nosotros la iniciativa, no lo vamos a dejar paralizado", ha manifestado el portavoz socialista, que espera que este asunto se "resuelva pronto" porque cree que "no es bueno que haya plazas vacantes" en el consejo.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, confía en llegar a un acuerdo entre todos los grupos y ha destacado el "acierto" que a su juicio supuso la presentación de un escrito común con los candidatos.

"Ahora debemos hacer lo mismo", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, considera que "sería deseable" llegar a un acuerdo y ha apuntado que el asunto está en manos de los diputados que integran la comisión de Telemadrid en el Parlamento regional.