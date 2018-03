The Jesus and Mary Chain se suman a Simple Minds, The Cure y The Prodigy en el 4ever Valencia Fest

28/02/2018 - 16:49

El cartel de 4ever Valencia Fest sigue tomando forma con la incorporación de The Jesus and Mary Chain presentando su más reciente disco, Damage and Joy (2017), lanzado tras dos décadas de silencio discográfico.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El grupo de los hermanos Jim y William Red actuará el 29 de junio y se suma a un cartel que ya contaba con Simple Minds, The Prodigy, The Cult y Santiago Auserón + Sexy Sadie.

Todos ellos, junto a nuevos nombres que se desvelarán próximamente, pondrán la banda sonora posible a la primera edición del festival valenciano, a celebrar los días 29 y 30 de junio.

Abonos a la venta en Ticketmaster. Toda la información ya disponible en www.4evervalenciafest.com.