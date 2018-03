Jess Glynne, Martin Jensen y Maldita Nerea, entre las nuevas confirmaciones del Arenal Sound 2018

28/02/2018 - 16:48

Jess Glynne, Martin Jensen y Maldita Nerea son alguna de las nuevas confirmaciones del cartel de la novena edición del Arenal Sound, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Burriana (Castellón).

CASTELLÓN, 27 (EUROPA PRESS)

Así, son ocho en total las incorporaciones que se suman a Bad Bunny, Crystal Fighters, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Dorian, La Raíz, Lost Frequencies, Taburete o Carlos Sadness, entre otros muchos, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

La artista británica Jess Glynne se encuentra de plena actualidad tras el estreno del single 'These Days' junto a Rudimental y Macklemore, que ya se ha convertido en uno de los temas más escuchados en todo el mundo. La joven consiguió llegar al número 1 de ventas con su primer disco en UK gracias a hits como 'Hold my hand', 'Rather Be' o 'Take me home'.

El dj danés Martin Jensen visitará por primera vez Burriana y lo hará en su mejor momento. Ha conseguido entrar en la lista del Top 100 de la revista Dj Mag subiendo directamente al puesto 70 gracias a temas con millones de reproducciones como 'Solo dance' o colaboraciones con grupos como The Vamps.

Para Maldita Nerea será su segunda vez y es que fueron una de las bandas que actuaron en la primera edición del festival castellonense. Vuelven nueve años después para presentar su gira 'Bailarina'. Little Big, también apodados por la prensa como los 'Die Antwoord rusos', supondrán "toda una revolución" con un show que no dejará indiferente a nadie.

BILY BASARTE

Bely Basarte es una de las voces más "especiales" del panorama nacional y llegará de nuevo al festival para presentar su nuevo álbum 'Desde mi otro cuarto'. El alicantino Arkano es uno de los mejores artistas de freestyle y estará en Burriana para ofrecer las canciones de su último disco 'Bioluminiscencia'. The Tripletz y Les Castizos no podían faltar a la cita con Arenal un año más y es que se han convertido en una de las actuaciones "más esperadas" por los sounders para terminar la fiesta "a lo grande".

Los abonos para la novena edición están agotados desde hace un mes y no habrá más entradas a la venta. Más adelante los asistentes podrán adquirir los tickets para las zonas de descanso y en breve seguirán incorporándose artistas al cartel.