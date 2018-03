The Jesus and Mary Chain, nueva confirmación de 4ever Valencia Fest de València

28/02/2018 - 18:52

La banda escocesa The Jesus and Mary Chain se suma al cartel del 4ever Valencia Fest, que se celebrará en La Marina de València el próximo mes de junio.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

The Jesus and Mary Chain vuelve a la carga con su nuevo álbum 'Damage and Joy', que vio la luz el pasado 2017 tras dos décadas de silencio discográfico. Un trabajo que ha supuesto el esperado regreso de los hermanos Jim y William Reid a los estudios de grabación y a los escenarios de todo el mundo, destacan los impulsores del encuentro musical a través de un comunicado.

Un total de catorce temas son los que componen un disco en el que los escoceses han sabido encontrar ese ligero equilibrio entre la necesidad de evolucionar y la de ser fiel al espíritu que les acompaña desde sus inicios.

The Jesus and Mary Chain actuará en el festival el día 29 de junio y se une de este modo a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult y Santiago Auserón + Sexy Sadie.

Todos ellos, junto a nuevos nombres que se desvelarán próximamente, pondrán la mejor banda sonora posible a esta primera edición de 4ever Valencia Fest.