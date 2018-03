Google y Youtube enseñan a los escolares a no fomentar el discurso del odio en las redes

Barcelona, 1 mar (EFE).- Google y Youtube, a través de la ONG Aula Intercultural, han enseñado hoy a un grupo de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Barcelona Congrés métodos para no fomentar el discurso del odio en las redes sociales.

El curso forma parte de la campaña "Somos más", impulsada por Youtube, ONG y Gobierno, para luchar contra el discurso del odio en las redes sociales y que pretende llegar a 28.000 adolescentes de toda España.

Para concienciar a los jóvenes, de entre 14 y 20 años, la coordinadora de la campaña, Eva Martínez, les propone un juego donde el colegio se convierte en la Escuela Andrómeda y sus alumnos son ahora jóvenes que adoptan diferentes roles y tienen que decidir, entre todos, cómo se relacionan y cómo superan la misión, que es evitar la propagación del odio y del radicalismo.

"Trabajar con jóvenes adolescentes solo se puede hacer a través del juego y a través de las emociones", ha opinado Martínez, que ha destacado que para enseñar a los adolescentes a ser valientes hay que "darles herramientas".

Para ello, antes de jugar, los alumnos analizan en voz alta los orígenes que tiene la discriminación y debaten las mejores maneras de combatir, entre otros, la xenofobia, la homofobia, el sexismo o la islamofobia.

La campaña cuenta con la colaboración de conocidos 'youtubers', muchos de los cuales han experimentado directamente situaciones de discriminación, como Ramia's Chanel (Ramia Chaoui) y Miss Black Glamour (Doris), que hoy han visitado este instituto barcelonés para "concienciar y educar" y "fomentar una buena convivencia".

"Con mis vídeos quiero romper estereotipos y lo hago mostrando mi día a día", ha explicado Ramia, que ha asegurado que "la gente se piensa que si eres mujer musulmana estás casada a la fuerza, no puedes trabajar y ni siquiera puedes viajar con tus amigos".

Como Ramia, Doris, del canal Miss Black Glamour, ha vivido el odio en las redes, en su caso por ser negra, y con sus vídeos pretende "reflejar que existe el problema pero también decir que se puede combatir".

"Hay que dialogar, explicar los argumentos, demostrar que los estereotipos son falsos", ha subrayado Doris, que ha recomendado a los estudiantes "explicar las situaciones de discriminación y no guardarlas para uno mismo".

La mayoría de alumnos que participan en los talleres ya son conscientes de la existencia de odio en las redes y reconocen el valor de hablar abiertamente para "mostrar todo lo que no se ve".

"Este taller era totalmente necesario y ya era hora de que las redes sociales y los 'youtubers' participaran y nos uniéramos todos para apoyarnos entre nosotros", opina Janet, de 13 años, que asegura que "solo se ven un par de cosas, pero no todo el odio que hay en las redes".

Carol, de 14 años, admite haber sufrido discriminación por su origen, pero afirma que ahora ya no le afecta nada de lo que le digan: "Hemos visto que aunque seamos diferentes, el aspecto no importa; lo que hace a la persona es cómo es, si es buena persona o no, pero no su físico".

Incluso los más jóvenes, como Caridad, de 14 años, reconocen la importancia de visibilizar el odio "para que nosotros mismos y las nuevas generaciones digan basta".

"Cuando me discriminaban por mi color de piel sentía impotencia, dolor, rabia y tristeza y me lo guardaba para mí, pero ahora veo que podemos hablarlo y tenemos más poder, porque a los adolescentes se nos tiene en cuenta", asegura Caridad.

El objetivo de la campaña, según la portavoz de Youtube, Vicky Campetella, es construir una "contranarrativa, difundiendo mensajes positivos de integración, respeto y tolerancia".

"Desde Youtube somos conscientes de la presencia del discurso de odio en las redes sociales, que son un reflejo de la vida real", ha reconocido Campetella, que ha destacado la "buena acogida de los adolescentes, que viven la problemática a diario".

Todos los centros educativos que forman parte de la campaña participarán en un concurso de vídeos y los ganadores viajarán a Reino Unido para conocer el YouTube Space de Londres.