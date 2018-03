La comedia musical "El jovencito Frankestein" llegará a Madrid en noviembre

Madrid, 1 mar (EFE).- La comedia musical "El jovencito Frankestein", de Thomas Meehan y Mel Brooks, quien dirigió la película homónima en 1974, llegará a Madrid en noviembre, tras el éxito cosechado desde su estreno en Broadway.

El director Esteve Ferrer y la productora Letsgo, que ya tuvo éxito con "Dirty Dancing" y la saga "The Hole", se unen de nuevo tras la buena acogida de "La familia Addams", en la que colaboraron.

Con libreto de Mel Brooks, la obra "incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales" y no deja de lado canciones originales como "The Transylvania Mania", "He Vas My Boyfriend" o "Puttin' On The Ritz".

En esta ocasión, "El jovencito Frankestein" ha contado con la colaboración musical de Susan Sttroman, directora y coreógrafa.

Desde su estreno en 2007 en el Paramount Theatre en Seattle (Washington) ha visitado Broadway, ha recorrido Estados Unidos y es parte del cartel del West End de Londres.

"El jovencito Frankestein" se podrá ver a partir del 9 de noviembre en el Teatro de la Luz Philips de la madrileña Gran Vía.