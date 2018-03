'Birdie' inunda de pájaros los Teatros del Canal para denunciar el drama de los inmigrantes

1/03/2018 - 17:27

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid albergarán desde este jueves 1 de marzo hasta el próximo 3 de marzo el espectáculo 'Birdie', una obra multimedia con video en directo de la compañía Agrupación Serrano que contará en la puesta en escena con 2.000 animales en miniaturas para denunciar el drama de los inmigrantes.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El escenario de los Teatros del Canal contará con proyección de vídeo, --incluida la película de 'Los pájaros' de Hitchcock revisada--, maquetas o tres performers manejando este universo de denuncia con "humor, sentido crítico y compromiso".

"Justo cuando empezábamos el proyecto, la crisis de los refugiados estalló en la cara de la civilizada Europa y nosotros nos vimos absorbidos por el remolino del momento, por las noticias, los vídeos y los sentimientos de rabia y vergüenza ante lo que estábamos viendo", han explicado los responsables del espectáculo.

Esa "indefensión" a la hora de abordar el problema les llevó a la conclusión de que "un enfoque directo al asunto no era el correcto". "Al final, dejamos de mirar esos vídeos y fotos con los que nos bombardean constantemente los medios y las redes sociales porque no podíamos ver con claridad, no podíamos ver lo que se escondía detrás, y así empezamos a pensar en un enfoque diferente, menos directo, con menos rabia y vergüenza y con más humanidad", han añadido.

El proceso creativo de 'Birdie' parte precisamente de la célebre foto de José Palazón en la que un campo de golf contrasta con la valla de Melilla. El espectáculo enfrenta al público "con dos espejismos": por un lado guerras, grandes sequías, deforestaciones masivas o costas contaminadas; por el otro, supermercados bien abastecidos, seguridad en la calle o estabilidad familiar.

"Y entre los dos espejismos, bandadas de pájaros. Miles de pájaros en migración constante, trazando formas imposibles sobre el cielo... Entonces, si es imposible parar un electrón, la pregunta inevitable es: ¿qué sentido tiene levantar vallas contra bandadas de pájaros?", se preguntan desde Agrupación Señor Serrano.

Agrupación Señor Serrano es reconocida internacionalmente por sus producciones mixtas, en las que conviven el texto, la performance, el sonido, el vídeo y maquetas para escenificar historias relacionadas con aspectos discordantes de la experiencia humana contemporánea.