Fernando Aramburu, sobre la huelga feminista: "Iría a cada casa a rogar a las mujeres que salgan a la calle el 8-M"

5/03/2018 - 14:08

El escritor Fernando Aramburu publica 'Autorretrato sin mí' (Tusquets), su regreso a las librerías tras el éxito de su anterior novela 'Patria' con la que el autor indaga en "evocaciones, recuerdos e imágenes" íntimos en los que se observa "sin piedad, pero sin psicoanalizarse".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Precisamente, la figura materna es una de las 'evocaciones' de Aramburu, una mujer que "tenía el destino prefijado: matrimonio, procreación y cocina" y una de las razones por las que ve tan "necesaria" la huelga feminista del próximo 8 de marzo. "No solo la entiendo, sino que iría a cada casa a rogar a las mujeres que salgan a la calle ese día", ha señalado en una entrevista con Europa Press el escritor vasco.

"Este apoyo no es solo como varón solidario, porque tengo dos hijas y no tiene que venir nadie a sensibilizarme sobre un problema discriminatorio. Las mujeres tienen que salir ahora a la calle, protestar y exigir lo que es justo y que no se les debería de negar de ninguna de las maneras", ha añadido.

Preguntado respecto a existe un machismo arraigado en el mundo de la cultura, reconoce que "hay algo de eso". "En la cultura hay inercias que siguen siendo desfavorables y los hombres harían bien en no dedicarse a darles palmaditas en la espalda en días como estos, sino en gestos activos que demuestren todo lo que las apreciamos en su faceta profesional", ha añadido.

Aramburu, quien también aborda en su libro algunas situaciones relacionadas con la educación --como una bofetada en 1971 de un profesor al no haber leído un libro que el propio autor reconoce con humor que ahora la "agradece"--, ha calificado como "desastre la ausencia" cada vez más de las Humanidades en programas educativos.

"Si se pretenden crear piezas de trabajo con aspecto humano, que se supriman de una vez", ha lamentado, al tiempo que también ha aludido al 'adoctrinamiento' escolar. "Es imposible una educación sin adoctrinamiento, seamos sinceros, porque uno no nace con la mente en blanco. Pero se puede adoctrinar en valores positivos, como la tolerancia", ha apuntado.

"El problema es la fabricación de fanáticos", ha añadido, tras recordar no obstante que con esto se refiere a "cualquier sistema educativo", sin entrar a valorar los de distintas comunidades autónomas españolas porque conoce "lo que se dice en los periódicos". "Siempre me preguntan por Cataluña en el extranjero, pero para saber lo que ocurre allí, tendría que ir a verlo", ha concluido.