La Asociación Taurina Parlamentaria premia a Fernando Savater: "La confusión entre humano y animal es la barbarie"

5/03/2018 - 18:01

Pío García Escudero pide "honor y gloria" para los "héroes de la tauromaquia" en la entrega del premio 'in memoriam' a Iván Fandiño Barros

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El escritor Fernando Savater, entre otros, ha sido galardonado con los XI Premios de la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), este lunes 5 de marzo en Madrid, por su apoyo "sabio y decidido" a la cultura taurina. "La confusión entre humano y animal es la barbarie", ha declarado Savater en la entrega de los premios, que ha tenido lugar en el Senado.

Durante el acto, Manuel Delgado, miembro de la ATP, ha señalado que Savater ha sido distinguido debido a "sus criterios" expuestos en conferencias, artículos y en su libro 'Tauroética' donde expone ideas como que "los toros no tienen derechos puesto que no tienen deberes" o que "el maltrato del toro es no lidiarlo como es debido".

En este contexto, Savater ha recalcado que, a su juicio, los "animales deben ser tratados como animales, las personas como personas y los objetos como objetos". "Enseñar esto ha sido parte de mi trabajo personal. El mundo está lleno de genios pero yo quería ser maestro y explicar aquello que no se entiende", ha matizado.

Asimismo, se ha referido a las reivindicaciones a favor de la libertad de expresión que se están llevando a cabo en el ámbito cultural para destacar que "también tiene que haber libertad de emoción" para "no juzgar las emociones de los taurinos desde lo que no se siente".

"LIBERTA DE EMOCIÓN"

"También hay que comprender que haya gente a la que no le gusten los toros, es un espectáculo que tiene una fuerza especial. Pero hay que respetar los sentimientos de quién si se emociona", ha concluido.

Asimismo, ha contado con el Premio a los medios de comunicación de la ATP el periodista Fernando Fernández Román, por su "fecunda y dilatada" trayectoria de la difusión de la tauromaquia a través de las retransmisiones en directo de las corridas desde TVE durante más de 20 años. "El ruedo de una plaza de toros es el escenario de algo auténtico", ha expresado.

La ATP también ha otorgado un premio a "la entidad destacada por su labor en pro de la tauromaquia" Unión de Villas Taurinas de España, por la puesta en marcha de su plan de defensa del desarrollo y transmisión de la tauromaquia, un proyecto "importante, innovador y participativo".

Igualmente, han sido reconocidos los toreros Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá, Jose Luis Palomar y al fallecido Victorino Martín Andrés, con el Premio a figuras de la Tauromaquia; y la entidad 'Tauromaquia Integradas', una asociación sin ánimo de lucro que reúne a "personas altruistas de la docencia taurina" con el fin de establecer unas bases que hagan que la tauromaquia "siga viva".

En este contexto, el fundador de la citada asociación, el torero José Miguel Arroyo (Joselito), ha explicado que se trata de un centro al que "todo el mundo puede acercarse" para dar su punto de vista y hablar sobre la tauromaquia, con el fin de generar un debate y de enseñar para crear "ilusión en la gente joven" y hacer "que se aficionen".

Por último, el presidente del senado, Pío García-Escudero, ha entregado un premio 'in memoriam' al torero fallecido Iván Fandiño Barros, pidiendo "no solo respeto" si no "honor y gloria" a aquellos "héroes de la tauromaquia" que han dejado su vida en el ruedo.

ATP: LAS INSTITUCIONES DEBEN DEFENDER LA TAUROMAQUIA

Por su parte, el presidente de la ATP, Miguel Cid Cebrián, ha resaltado que la tauromaquia es un espectáculo público y que las instituciones públicas "deben defenderlo" frente a "los movimientos de defensa animal que buscan destruir la identidad nacional de España".

"Hay que defender a la tauromaquia y al toro bravo frente a quienes se saltan la ley y pretenden acabar con ello con populismos y demagogia", ha declarado tras recalcar que "según la ley" la tauromaquia es una "manifestación artística en si misma" y que "está desvinculada de la ideología".