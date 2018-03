El Born afronta el reto de aumentar el número de visitantes al yacimiento

Barcelona, 6 mar (EFE).- El Born Centro de Cultura y Memoria afrontará en los próximos meses el reto de incrementar el número de visitantes al yacimiento y las exposiciones, según ha explicado hoy su directora, Montserrat Iniesta, que ha presentado el plan director y estratégico que fijara un horizonte a largo plazo hasta 2025.

Bajo la idea fuerza de "rehabitar el Born", el plan director establece que este centro sea "la institución memorial que Barcelona pone al servicio de la ciudadanía para ejercer su derecho a la memoria", y propone entenderlo como "un espacio urbano de 8.000 metros cuadrados en el que se pueden encontrar trazas de más de siete siglos de muy diversas Barcelonas, como si fuera un inmenso palimpsesto".

El plan director conlleva "una reapropiación de un lugar urbano desde el presente, una reflexión sobre un modelo urbano que incluye dos éxitos sucesivos y las convulsiones asociadas, con la Guerra de Sucesión desde el siglo XVI al XVIII, con la pujanza de la ciudad que conecta con la revolución industrial en el XIX y XX".

La directora sugiere asimismo "reconectar este equipamiento con el tejido social del barrio, con la trama asociativa del distrito y con las redes nacionales e internacionales afines".

Iniesta es consciente de que cuenta con "un yacimiento urbano único en Europa de la época moderna, un edificio de mercado único en la ciudad y en Cataluña, y una cronología excepcional en Barcelona por su amplitud, desde el siglo III hasta la actualidad".

El Born Centro de Cultura y Memoria, que cuenta este año con un presupuesto de 3,7 millones de euros, recibió el pasado año 1,5 millones de visitantes, de los cuales 24.000 asistieron a alguna de las actividades programadas y cerca de 79.000 a visitar las exposiciones y el yacimiento.

"El gran reto es que no haya una diferencia tan grande entre ese millón y medio de gente que pasea por el perímetro del yacimiento, y los casi 79.000 que visitan el yacimiento y las exposiciones", ha dicho Iniesta.

Para combatir la escasez de público, Iniesta ha apuntado que está evaluando la posibilidad de establecer "una visita autónoma al yacimiento, sin guía, pues hasta ahora de manera libre sólo se puede hacer una visita perimetral elevada, por tanto, alejada de los restos arqueológicos" y no descarta en un futuro visitas nocturnas, como las que se hacen en la Noche de los Museos".

Además, se dará continuidad a los trabajos arqueológicos y al programa Born 3D y los 11 itinerarios urbanos.

La programación temporal dará prioridad a las exposiciones propias y coproducciones, y en el programa para 2018 destaca la exposición "Una infancia bajo las bombas" (julio-noviembre), que acerca al visitante a aquellos niños que vieron truncada su infancia por causa de una guerra, coincidiendo con el 80 aniversario de los bombardeos italianos a Barcelona durante la Guerra Civil española.

Para febrero de 2019, Iniesta ha programado la primera retrospectiva en Cataluña del artista valenciano Josep Renau, que potenció las posibilidades expresivas y plásticas del cartelismo a partir de la influencia del constructivismo ruso, las vanguardias, el grafismo soviético, el art déco y el fotomontaje político del alemán John Heartfield.

En el mismo acto, el comisionado de Programas de la Memoria del Ayuntamiento, Ricard Vinyes, ha subrayado que "en el Born no comienza ni acaba nada, sino que fluye la historia durante siete siglos", y ha insistido en que en esta etapa "se deja de lado la vertiente de monumento -en alusión a 1714- y se incide en el lugar como espacio de acumulación de experiencias en una larguísima cronología".

Para Vinyes, "si se ha producido una sacralización del Born, se produjo en la sociedad, pero no en el centro, el monumento está fuera y el Born no se detiene, es inclusivo y no se consagra a una cronología determinada, sino que tiene la ventaja de que el patrimonio que custodia invita a no tener una cronología cerrada".