Travis recordarán su disco The man who con conciertos en Madrid y Barcelona

6/03/2018 - 14:40

El próximo 3 de junio en la sala La Riviera de Madrid y el 4 en la Razzmatazz de Barcelona, Travis tocarán en directo su disco de 1999 The man who, todo un clásico de su discografía.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

The man who fue nueve veces disco de platino. Por eso se trata de uno de los álbumes británicos más exitosos de los últimos veinte años y pasó once semanas en el número 1 del Reino Unido.

Ambos conciertos se encuadran dentro de la programación del Room Music Festival. Entradas ya a venta en www.roomfestival.com y www.clipperslive.org.