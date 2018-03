Ride, Roosevelt, Novedades Carminha, Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Texxcoco cierran el Tomavistas

6/03/2018 - 14:51

Tomavistas cierra su cartel y desvela los cinco últimos nombres que ponen el broche de oro a su edición 2018: Ride, Roosevelt, Novedades Carminha, Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Texxcoco.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Estos fichajes se suman a los ya anunciados The Jesus and Mary Chain, Los Planetas,Django Django, La Casa Azul, Superchunk, Princess Nokia, El Columpio Asesino, Pony Bravo, Javiera Mena, La Bien Querida, El Mató a un Policía Motorizado, Perro, Belako, Chad Vangaalen, Melange, Tulsa, Disco Las Palmeras!, Kokoshca, Altin Gün, La Plata, The Zephyr Bones y Chlöe's Clue.

La cita este año será los días 25 y 26 de mayo en uno de los pulmones verdes de la capital, el Parque Enrique Tierno Galván. Información y abonos en www.tomavistasfestival.com.