La oposición ve un "lavado de cara" la propuesta del alcalde de Vigo para reclamar el pergamino Vindel

6/03/2018 - 15:38

El PP no acudirá al Pleno extraordinario y Marea prevé ausentarse en la votación

VIGO, 6 (EUROPA PRESS)

La oposición en el Ayuntamiento de Vigo ha criticado la convocatoria de un pleno extraordinario por parte del alcalde, Abel Caballero, para instar a Gobierno y Xunta a negociar la adquisición del Pergamino Vindel, y ha tildado la iniciativa de intento de "lavado de cara" del alcalde, después de "ignorar" la presencia del documento en la ciudad (estuvo expuesto durante casi 5 meses en el Museo del Mar).

Así, la portavoz del grupo del PP, Elena Muñoz, ha recordado que el alcalde de la ciudad no quiso cooperar para que fuera expuesto en una instalación municipal y que, una vez que llegó el documento y se organizó la muestra en el Museo del Mar (tras un acuerdo entre Xunta y Universidad de Vigo, institución que negoció el préstamo del Pergamino)el gobierno vigués "no participó, no colaboró más allá de la foto que se hizo el alcalde cuando llegó el Pergamino, y la que se hizo en la clausura de la exposición".

"Ahora quiere hacerse un lavado de cara y hacer ver que le importa, pero el Pergamino no le importa nada, y la cultura de la ciudad aún menos", ha proclamado Muñoz, quien ha denunciado que Caballero pretende "hacer un numerito", en el que el PP "no va a participar".

Además, la portavoz 'popular' ha recordado que el grupo socialista votó en contra de una moción presentada por el PP en septiembre pasado, en la que se instaba al gobierno local a colaborar, con acciones culturales y de divulgación, en la promoción de la estancia del Pergamino en Vigo.

Por todo ello, el PP no participará en el pleno extraordinario de este miércoles y, según ha anunciado su portavoz, presentará una moción en la próxima sesión ordinaria para que el gobierno de Caballero dé cuenta de cuál ha sido su aportación durante la estancia del Vindel en Vigo y qué hoja de ruta seguirá para promover que el documento regrese a la ciudad y se quede de forma permanente.

MAREA DE VIGO

Por su parte, el grupo municipal de la Marea de Vigo, también ha expresado su desacuerdo con la convocatoria urgente de ese pleno, y con la propuesta del alcalde. De hecho, prevé plantear sus argumentos en la sesión pero, posiblemente, abandone el Pleno antes de la votación.

El portavoz del grupo, Rubén Pérez, ha señalado que el nivel de "irresponsabilidad política" entorno a la exposición del Pergamino es "análogo" a la "falta de respeto a la Universidad, auténtica promotora de los trabajos vinculados con el Vindel".

Asimismo, ha recordado que, pese al anuncio del gobierno local de organizar actividades para divulgar la presencia del documento durante los 5 meses de su estancia en Vigo, "no hizo absolutamente nada", y ha criticado que Caballero anunciase la convocatoria de un pleno extraordinario, "a golpe de ocurrencia", precisamente el día en que el Vindel abandona la ciudad, "tratando de justificar un interés que jamás existió".

Finalmente, Marea de Vigo ha señalado que la propuesta de Caballero sobre las negociaciones para la adquisición de esa pieza histórica está "totalmente fuera de lugar", ya que se trata de una competencia que excede al propio Ayuntamiento y es una actuación que conlleva un coste económico "ingente".