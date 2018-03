Nach regresa con épica y potencia en su nuevo single: Grande

9/03/2018 - 12:55

MADRID, 9 (EDIZIONES) Nach regresa con su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Alquimista de la palabra, nadie como él efectúa la trasmisión del mensaje de un modo tan magistral. Artista, escritor, poeta y observador del aquí y del ahora. Pero también del mañana y del quizás.

Grabado en Estudio Arcadia junto a Pablo Cebrián y acompañado de un fantástico videoclip dirigido por Willy, Grande es el primer adelanto de lo que será el nuevo trabajo del artista español, que verá la luz en algún momento de 2018.

El propio Nach adelantó esta semana en rueda de prensa en Madrid que ya cuenta con veinte nuevos temas grabados, de los que hará una selección para su nuevo disco, que saldrá a la venta después de verano y del que no quiso desvelar su nombre todavía. "Voy a seguir sacando singles mas o menos cada mes y medio", anticipó.

Avanzó también que su nuevo trabajo va a contar con "una gran variedad de temas de índole social" y va a sacar "muchas cosas que lleva dentro". "Con estas canciones hablo mucho de las cosas que me pasan cuando se cierra el telón y que la gente no ve", destacó.

Esto queda reflejado en su nuevo videoclip, producido por Willy Rodríguez y grabado en una antigua fábrica abandonada. Con él, el rapero intenta mostrar que "está donde está" no por que se lo hayan regalado, si no por que "se lo ha construido él" con "sudor y desechando aquello que no aporta".

"Es el primer tema que escribí y es el primer single del disco. Es un tema épico y potente que ayuda a cargar las pilas a aquella persona que lo escuche. Cuando digo grande no me refiero a popularidad, si no a mostrar la mejor versión de ti mismo", remató.