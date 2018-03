El Salón del Cómic de Barcelona contará con David Lloyd, Jamie Delano, Dave McKean y Shea Fontana

9/03/2018 - 13:47

El 36 Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que se celebrará del jueves 12 al domingo 15 de abril en Fira de Barcelona, contará con el creador de 'V de Vendetta', David Lloyd, el guionista de 'Hellblazer', Jamie Delano, el portadista de la serie 'The Sandman', Dave McKean, y la guionista y responsable de 'DC Super Hero Girls', Shea Fontana, ha informado la organización este viernes en un comunicado.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

David Lloyd debutó como historietista en 1977, asumiendo encargos de la división británica de Marvel, y se le conoce por ser el creador de 'V de Vendetta', su aportación a 'Hellblazer' y 'Frecuencia Global', y haber trabajado para editoriales del Reino Unido y algunas estadounidenses como DC Comics.

Jamie Delano fue el primer guionista de 'Hellblazer', de la que se ocupó durante cuatro años, fue el sustituto de Grant Morrison en la primera colección de 'Animal Man' y se lo considera un referente del sello Vertigo.

Dave McKean ha ilustrado numerosos libros y novelas gráficas galardonadas como 'Orquídea Negra' y 'Asilo Arkham', ha ilustrado y diseñado las cubiertas de la serie 'Sandman', cubiertas para CD, libros y cómics y participado en campañas publicitarias de todo el mundo.

Por su parte, Shea Fontana es guionista de cine, televisión y novelas gráficas, sus cortos incluyen los cortos animados de 'DC Super Hero Girls', 'Dorothy and the Wonders of Oz' y 'Doctora Juguetes', entre otros, y ha participado en el Universo DC con 'Wonder Woman'.