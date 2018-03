Daniel Bianco: El proyecto de unir el Teatro de la Zarzuela y el Real es ambicioso e interesante

Madrid, 12 mar (EFE).- El proyecto de unir el Teatro de la Zarzuela y el Real es "ambicioso e interesante" aunque aún están por definir los términos, ha asegurado hoy a EFE el director del primero, Daniel Bianco, tras ser informado del plan por el Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo.

Cultura y la Fundación del Teatro Real llevan seis meses estableciendo el marco que permitiría la fusión, un proyecto que debe ser aprobado por Real Decreto por el Gobierno y que estaría listo dentro de un mes, según las fuentes consultadas por EFE.

Hoy, el director artístico de la Zarzuela se ha reunido con el secretario de Estado de Cultura para conocer el plan, que a Bianco le había comunicado el pasado jueves la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias: "Benzo me ha pedido excusas porque pensaba que no se filtraría a la prensa este fin de semana pero todo se ha precipitado".

"Mi situación actual es que he puesto mi cargo a disposición de Cultura y me han dicho que les gustaría que continuara. ¿En qué forma? No lo se todavía", ha explicado Bianco.

En la reunión, "que ha sido enormemente distendida", Benzo le ha contado "cómo es la estructura que quiere crear" y le ha trasladado su "amor por la zarzuela y su convencimiento de que la unión de los dos teatros dará aún más vuelo al género".

"Es un deseo ambicioso e interesante pero que está por decidir y hacer porque hay muchas preguntas que he hecho en esa reunión y que aún no tienen respuesta clara. Una cosa es el Real Decreto que lo aprobará y otra son los estatutos, que se están redactando", ha precisado.

El teatro de la Zarzuela, asegura, es "un proyecto artístico que funciona, que en estos dos años de cambios -los que él lleva al frente- ha dado sus frutos" y que "no abandonará".

"Creo que todos vamos a intentar a hacer lo mejor posible para todos. Hemos quedado en seguir conversando y negociar. No hay escollos, lo que hay por delante son horas y más horas de trabajo", ha añadido Bianco, que ha manifestado su "absoluto apoyo" a los trabajadores del teatro, que han convocado una asamblea para el próximo miércoles.