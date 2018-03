Girasoles de Rozalén, la canción que pide la madre de Gabriel Cruz que bailemos

13/03/2018 - 13:26

MADRID, 13 (EDIZIONES) "Gabriel ha sacado cosas buenas de nosotros y las seguirá sacando. Está ya jugando con sus peces, la bruja ya no existe, sacadla de vuestras cabezas. Pido a todo el mundo en nombre de Gabriel que ponga hoy la canción de Girasoles. Arriba la buena gente".

Con estas palabras Patricia, la madre de Gabriel Cruz, ha querido mandar a la salida del funeral de su hijo un mensaje positivo al mundo, que rápidamente ha respondido en las redes sociales convirtiendo a Rozalén y a su canción Girasoles en uno de los temas más comentados.

Nos sumamos y compartimos la canción, con una letra repleta de versos que, efectivamente, invitan a dibujar un mundo mejor.

Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por La Habana y un café frente al Malecón-cón-cón-cónComienzan los recuerdos las espinas afloran en mi interior Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparecePero nos miramos, vaya año pasamos A ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo Y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenosAsí que le canto a los valientes Que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias No miran a otro lado Los que no se acomodan Los que riegan simpre su raizA ti, mi compañero que me tiendes la mano Que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad Me miras con respeto Y besas con cariño cada parte de mi cuerpoTienes en los ojos girasoles Y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentroEs necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrásTodo lo que no atendí Vuelve siempre a resurgirPero sonreímos Vaya si vivimos Todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenosAsí que le canto a los coherentes A los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos Miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen Y a quienes estén dispuestos a compartirA ti mi compañero que tienes alma pura Que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital Me escuchas bien atento Y besas con cariño cada parte de mi cuerpoTienes en los ojos girasoles Y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentroEl progreso de la condición humana requiere Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo felizEn gastar su vida al servicio del progreso humano