Bárbara Lennie y Francesco Carril recetan 'El tratamiento' para escribir ficción en el Pavón Teatro Kamikaze

13/03/2018 - 14:51

Bárbara Lennie y Francesco Carril protagonizan la nueva obra de Pablo Remón, 'El tratamiento', que llega al Pavón Teatro Kamikaze este miércoles 14 de marzo para indagar en los mecanismos de escritura de ficción y también "hablar de la puerta de atrás del cine", según ha señalado su autor.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El propio título ya alude a ese proceso de creación de ficción, en este caso en el cine --Remón es guionista desde hace quince años, autor de películas como 'Casual day'--, donde el 'tratamiento' es un resumen del guion no dialogado que se entrega en las fases tempranas del proyecto.

Sin embargo, el dramaturgo ha explicado que quería ir más allá, y por eso el tratamiento también alude a la crisis creativa que pasa el protagonista (Carril), que le lleva a un balneario para tratar sus problemas de piel por el estrés. Además, una tercera posibilidad hablaría de la necesidad de escribir ficción.

"Llega un momento en el que se pregunta por qué seguir contando historias. Para mí es un tratamiento contra el paso del tiempo: escribir lo ficcional es una manera de salvar las cosas del naufragio del tiempo", ha defendido Remón, quien no obstante ha puesto el foco en la "sobredosis" de obras ficcionales a día de hoy. "A veces uno tiene que hacer 'dieta' de ficciones porque se satura", ha añadido.

El autor ha insistido en la importancia de contar esta historia desde el mundo cinematográfico. "Yo soy guionista y me apetecía contar esas cosas que no se ven en la gran pantalla: no es una obra autobiográfica pero sí es personal. Sé que he tenido suerte en mi profesión, es muy complicada y cualquier película que llega al cine es un milagro, por eso lo que se verá en el escenario es una cosa azarosa, de circo y adrenalítica, como una montaña rusa", ha apuntado.

SIN RESPETO

'El tratamiento' se construye sobre tres capítulos --'El futuro del cine español', 'El hundimiento del Titanic' y 'Postales desde el mar Egeo'--, pero Remón ha matizado que es una obra sin partes "bien diferenciadas" porque su idea es que el texto "crezca" con la representación.

De esta manera de trabajar --Lennie ha reconocido que no tuvo el texto hasta que comenzaron los ensayos-- han hablado también los actores --completan el reparto Ana Alonso, Francisco Reyes y Emilio Tomé--, como es el caso de Carril, quien ha calificado con humor al autor como "poco respetuoso con su material". "Es muy consciente de que el teatro se hace en el ensayo y es muy flexible", ha destacado.

El actor madrileño es el único que mantiene su personaje durante toda la obra --el resto del reparto llega a acumular cada uno hasta siete personajes--. Lennie ha definido este texto como "un cajón en el que tiene que ver todo lo que pasa en la vida". "Refleja un mundo del que ya se ha hablado muchas veces, pero absolutamente personal y con una mezcla de géneros: no es comedia, ni drama, ni comedia dramática", ha apuntado.

UNA OBRA EN EL SALÓN DE CASA

Remón se inició hace unos años en el teatro con su compañía La_Abducción --su primera obra fue en el salón de su casa-- y desde entonces reconoce una evolución formal y temática. De hecho, en esta última ha querido separarse de su anterior título, '40 años de paz', para huir de un tema central.

"Esa obra iba sobre la Transición y tuve la sensación de que las preguntas giraban en torno al tema y no a la forma. Por eso ahora no quería un tema, sino 50 temas: hablar del paso del tiempo, de la crisis de los 40, de quién eres y quién pensabas que ibas a ser...está escrito con todo el valor, las tripas y el intelecto", ha concluido.