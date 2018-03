Los regresos de Westworld y The Handmaid's Tale, platos fuertes de HBO España para esta primavera

14/03/2018 - 15:58

Las segundas temporadas de Westworld y The Handmaid's Tale, dos series en las que los personajes femeninos marcan el paso, son los platos fuertes de HBO España para el segundo trimestre de 2018. Unos meses en los que también verán la luz otros títulos prometedores como 'Krypton', la precuela de Superman, 'Trust', la serie de Danny Boyle o el documental 'Destino Rusia 2018' que mostrará "el fútbol como nunca antes se había visto".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Títulos muy variados que, según aseguró Valentine Lorant, vicepresidenta de programación de HBO Europa, vienen a reforzar la "obsesión por la búsqueda de la excelencia, de la diferencia y de la calidad" de la plataforma tanto en las series de producción propia como en las que adquiere de otras cadenas o productoras.

"Sabemos que hoy en día la oferta es absolutamente brutal y queremos guiar al espectador, ser prescriptores de series calidad. Si una serie está en HBO, es garantía de calidad", sentenció Lorant durante la presentación durante el acto de presentación celebrado este miércoles en Madrid en el que estuvo acompañada de Miguel Salvat, máximo responsable del contenido de HBO España, que quiso dejar claro que ellos no están "en el negocio de volumen".

"Estamos haciendo pocas cosas, no por un tema de presupuesto, sino para cuidarlas mucho. Y para cuidar mucho algo no puedes hacer 20, tienes que hacer pocas cosas y no todas van a ver la luz", apuntó Salvat que justifica este nivel de mimo y exigencia ya que "lo que lo que está en juego es la imagen de HBO, que es activo más importante de la empresa". "Tenemos que hacerlo todo muy despacio y mirado desde todos los ángulos", insiste.

PATRIA

Precisamente ese mimo y ritmo pausado es el que están aplicando al proceso de desarrollo de Patria, la que será la primera serie de producción propia de HBO España que adaptará la aclamada y exitosa novela de Fernando Aramburu.

"Patria es algo fascinante en el que nos metimos cuando solo era un embrión del fenómeno editorial que ha sido. Hemos tenido suerte porque ha tenido una resonancia brutal, pero tenemos que mirarlo todo bajo 25.000 prismas... y cuando esté todo escrito, volveremos a revisarlo otra vez", reitera Salvat que tan solo adelanta que la serie está "creciendo en número de episodios escritos" y que se encuentra "muy, muy satisfecho" con el camino que lleva a adaptación realizada por Aitor Gabilondo. "Estoy muy satisfecho con lo que hemos conseguido en un año y un mes. Hemos plantado suficientes semillas para tener un jardín muy bonito", sentencia.

ANDROIDES, CRIADAS Y EL ABUELO DE SUPERMAN

El lanzamiento más inminente en el calendario de HBO España es 'Krypton', la serie precuela de Superman creada por David S. Goyer, guionista de El caballero oscuro, El hombre de acero o Batman v Superman, que mostrará los esfuerzos del abuelo de Kal-El por salvar su mundo de una amenaza venida del futuro.

El 26 de marzo llegarán a la plataforma de streaming tres títulos muy a tener en cuenta: La quinta temporada de 'Silicon Valley'; 'Trust', la serie creada por Danny Boyle protagonizada por Donald Sutherland y Hillary Swank que relata el caso real del secuestro del millonario John Paul Getty III; y Barry, una comedia sobre un asesino a sueldo con aspiraciones artísticas protagonizada, escrita y dirigida por el cómico Bill Hader. El 30 de marzo será el turno de Siren, una ficción que presenta el lado más aterrador de las sirenas.

Pero sin duda alguna, las dos series estrella de HBO en este 2018 llegan en abril. Primero, el 23 de abril, será el turno de Westworld, la ficción creada por Jonathan Nolan y basada en la obra de Michael Crichton que en su segunda temporada ahondará en la rebelión de los androides anfitriones del parque y mostrará a los espectadores nuevos mundos, como 'Shogun World', el mundo samurai.

Tan solo tres días más tarde, el 26 de abril, regresará 'The Handmaid's Tale' (El cuento de la criada), la serie más aclamada del pasado curso que también estrenará su esperada segunda temporada de nuevo con Elisabeth Moss como protagonista y ya alejada de la trama del libro de Margaret Atwood.

Antes de sus dos grandes estrenos, también en abril verán la luz en HBO España, The Crossing (La travesía), la serie de ABC que la cadena promociona como "la nueva Perdidos" en la que 500 personas, la mayoría de ellas muertas, llegan a una playa desde el futuro huyendo de una devastadora guerra que llegará el 3 de abril, y el 9 de ese mismo mes hará lo propio Killing Eve, una miniserie de ocho episodios protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer.

Ya para el 18 de mayo queda 'Cormoran Strike', la serie que lleva a la pequeña pantalla las novelas policiacas escritas por la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, bajo el pseudónimo de Robert Galbraith. En junio será turno las intrigas familiares de los adinerados Roy en 'Succession', una nueva serie original de HBO.

Todavía sin fecha de estreno están otros títulos como la ficción zombie 'Freakish'; la serie de animación de 'Deadpool', el superhéroe bocazas de Marvel; el thriller 'Sharp objects' (Heridas abiertas); 'Pose', la nueva serie de Ryan Murphy, el creador de 'Glee' o 'American Horror Story'.

PELÍCULAS Y FÚTBOL

En la oferta de HBO también hay espacio para las películas con tres títulos destacados en los próximos meses: 'Paterno', el filme sobre los abusos sexuales dentro del equipo de fútbol americano de la universidad de Pensilvania protagonizado por Al Pacino que verá la luz el 8 de abril; 'Fahrenheit 451', la actualización de la célebre novela de Ray Bradbury que protagonizan Michael B. Jordan y Michael Shannon; y el filme premiado en Sundance 'The Tale' protagonizado por Laura Dern.

Todo sin olvidar la serie documental 'Destino Rusia 2018', la primera coproducción de HBO Europa y HBO Latinoamérica que promete "mostrar el fútbol como nunca antes se había visto" y verá la luz en abril. Con un total de 10 capítulos que relatarán 20 historias que prometen, asegura Miguel Salvat, huir de los tópicos y de las estrellas habituales del balompié para mostrar "cómo el fútbol impacta sobre la vida real de la gente".