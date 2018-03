El musical Anastasia llegará a la Gran Vía de Madrid en octubre

14/03/2018 - 18:43

La productora de musicales Stage Entertainment ha anunciado que estrenará, el próximo 4 de octubre en la Gran Vía madrileña y cuyas entradas ya están a la venta, el musical 'Anastasia', siendo así la capital la primera ciudad europea que estrene este musical que triunfa actualmente en Broadway.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

'Anastasia' busca transportar al espectador desde el Imperio Ruso hasta el París en los años veinte, cuando una joven se propone descubrir su pasado y se embarca en una gran aventura para encontrar un hogar, el amor y su familia.

"Estamos muy orgullosos de producir este gran éxito en Broadway y de que Madrid se convierta en la primera ciudad europea en estrenarlo. Madrid se ha erigido como un importante destino para todos los amantes del musical a nivel internacional, y estrenos de grandes títulos como Anastasia lo confirman", ha señalado la directora general de Stage Entertainment España, Yolanda Pérez Abejón.

Así, 'Anastasia' será una "gran producción" con una "espectacular" puesta en escena, que incluye las dos grandes canciones del film, 'Journey to the Past' y 'Once Upon a December' mientras que plantea temas universales como el descubrimiento personal y las decisiones vitales.

Con este estreno, Stage Entertainment contará con dos grandes producciones de manera simultánea en la Gran Vía de Madrid.