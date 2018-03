Benzo dice que los sindicatos "no dicen la verdad" y los salarios de la Zarzuela "serán los mismos" tras la fusión

15/03/2018 - 13:44

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha asegurado que los salarios y los derechos laborales de los trabajadores del Teatro de la Zazruela serán "los mismos" tras la fusión con el Teatro Real, afirmando que los sindicatos "no dicen la verdad" al hablar de "privatización" para convocar una huelga indefinida en los centros del INAEM.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Estamos dispuestos al diálogo y a garantizar los derechos laborales y salarios de todos los trabajadores de la Zarzuela. Dicho de otro modo, al día siguiente de la fusión, la vida de los trabajadores no cambiaría lo más mínimo: estarían en el mismo sitio, con los mismos derechos y los mismos salarios", ha afirmado Benzo durante la presentación de la Comisión de Igualdad de Género en la cultura.

El secretario de Estado ha reiterado que la privatización de la Zarzuela "no es debatible" y no se llevará a cabo y que los representantes sindicales que lo afirman "desconocen la Administración". "No suena a que se esté defendiendo a la Zarzuela y a sus trabajadores, sino a un deseo y a un afán esperando a romper la paz social", ha criticado.

"Se trata de unificar a los teatros bajo una misma fundación, por lo tanto es una diferente dependencia administrativa: ahora la Zarzuela forma parte de un organismo autónomo como el INAEM y pasaría a formar parte de una fundación del sector público estatal", ha defendido.

UNA LÍNEA ROJA

En este sentido, Benzo ha recordado que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se marcó "una línea roja desde el principio" en relación a que no cambiaran "las condiciones económicas y laborales de ni un solo trabajador" del Teatro de la Zarzuela.

"No consigo entender este mantra injusto que se ha instalado y que puede que venga de unos intereses espúreos, de conflicto político que estaba esperando. Hemos ofrecido diálogo desde el primer momento y el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha entendido perfectamente el interés cultural del proyecto", ha señalado.

LOS SINDICATOS RECHAZAN UNA REUNIÓN

Por el contrario, ha lamentado la escasa disposición de los representantes sindicales para el diálogo, resaltando que "se han negado". De hecho, Benzo ha asegurado que han rechazado acudir a una reunión prevista para este viernes 16 de marzo en el que la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias, iba a detallar el proyecto a los trabajadores.

"Se habla de diálogo y de voluntad constructiva pero ni se sientan a querer escuchar, lo que resulta sorprendente", ha lamentado. El secretario de Estado ha destacado que la fusión es "un gran proyecto" que buscará potenciar a la zarzuela, que "no es un género chico, sino un género del patrimonio" español. "Es un camino para una gestión más eficaz y potente, pero sin perjudicar a nadie", ha añadido.

Benzo ha reconocido que recibió la noticia "anticipada" en los medios de comunicación "con sorpresa" porque "todavía se está elaborando y no está perfilado". "Es un gran proyecto cultural de aunar a los dos teatros bajo el mismo paraguas, que los representantes sindicales ya dan como perfilado", ha concluido.