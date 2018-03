Gogol Bordello, Royal Republic y Marky Ramone estarán en el Tsunami Xixón 2018

15/03/2018 - 13:45

Gogol Bordello, Royal Republic y Marky Ramone encabezan la tercera tanda de confirmaciones del festival Tsunami Xixón 2018, que tendrá lugar en Gijón los días 3 y 4 de agosto.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

También se incorporan al cartel Go-Kart Mozart, Minor Empires, CRIM, The Black Panthys Party, Futuro Terror, Niña Coyote eta Chico Tornado, BALA, The Attack of The Brain Eaters, Tigre y Diamante, Bobkat'65 y Pingüino.

Todos estos fichajes se suman a otros previamente confirmados de la talla de The Prodigy, Bad Religion, The Hives, Millencolin, Lagwagon, The Vintage Caravan, Los Coronas, Dead Bronco o Viva Belgrado. Aún faltan más nombres por confirmar.

La programación del festival se repartirá en cuatro escenarios, siendo dos en Laboral Ciudad de la Cultura, otro en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón y otro en el Skatepark de Cimadevilla, con un montón de sorpresas que se anunciarán más adelante.

Los abonos para el Tsunami Xixón 2018 seguirán a la venta al precio actual de 55 euros más gastos hasta próximo aviso. Próximamente se dará información sobre la acampada y hoteles para los que aún están buscando alojamiento. Información en www.tsunamixixon.com.