La cerveza 1906, ganadora del Gran Premio Genio por un proyecto para visibilizar el barrio de Canido en Ferrol (Galicia)

16/03/2018 - 17:18

La marca de cerveza 1906 ha sido galardonada con el Gran Premio Genio 2018 Innovación en Marketing Comunicación y Uso de los Medios y con el Primer Premio Genio Innovación en la categoría Branded Content 2018, que reconocen las iniciativas más creativas e innovadoras en Marketing, por el proyecto cultural 'Meninas de Canido' que pretende poner en valor el barrio de Canido en Ferrol (Galicia) a través de la creación artística, según ha informado la compañía.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que se puso en marcha el pasado mes de agosto de la mano de la agencia Ymedia, hizo un llamamiento al artista Bansky para sumarse al proyecto mediante la reserva de un espacio en el barrio para que pudiese dejar su obra. Para ello, se llevó a cabo una campaña internacional invitando al misterioso artista urbano a reinterpretar la obra de Velazquez en las paredes de Canido.

Además, según 1906, la propuesta obtuvo un gran eco nacional e internacional y consiguió visibilizar el barrio de Canido, en Ferrol, tanto a través de los medios de comunicación españoles como a través de una campaña de publicidad en vallas y medios extranjeros como 'The Times', 'The Daily Telegraph', 'La Repubblica', 'Le Parisien' o 'The Guardian' que buscaba trasladar el mensaje a Banksy.

"Sorprender e innovar en el mundo publicitario donde existe tanta creatividad y tanto talento es cada día más complicado. Por eso valoramos especialmente el reconocimiento a esta acción de 1906 que nos ha dado tantísimas alegrías y que, además, tiene un retorno real en la vida de las personas a través de la revitalización de un barrio de Ferrol", ha señalado la jefa de servicios de Marketing de Hijos de Rivera, Covadonga Noguerol.

Desde 2008, un total de 1.200 artistas procedentes de todas partes del mundo, se han reunido el primer fin de semana de septiembre, para pintar nuevas obras y seguir contribuyendo a transformar el barrio de Canido en Ferrol en un centro cultural.

Actualmente, se conservan más de 250 pinturas de autores como Antón Patiño, Menchu Lamas, César Lombera, Moncho Borrajo, Víctor Coyote o Jorge Llorca, entre otros, que han creado en las paredes del barrio de Ferrol un lienzo para plasmar su particular visión de la obra más célebre de Diego Velázquez.