Los trabajadores acuerdan paros en todos los centros del Inaem en abril

Enlaces relacionados Rechazo unánime de la Eurocámara a los gravámenes (15/03)

Madrid, 16 mar (EFE).- La zarzuela "Policías y ladrones", la obra "Si no te hubiese conocido" o el espectáculo de danza "The show must go on" son algunos de los estrenos que pueden verse comprometidos en abril por los paros que convocará el Comité de Empresa de Cultura en protesta por la fusión del Teatro Real y de la Zarzuela.

El presidente del comité, Javier Figueroa, ha indicado en declaraciones a EFE que hoy han cerrado el calendario de paros y, aunque no ha querido detallar dónde y cuándo serán, sí ha precisado que "tocarán todas las unidades de producción" del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

Las unidades que pertenecen al Inaem son el Teatro de la Zarzuela, que tiene previsto el 5 de abril el estreno mundial de "Policías y ladrones", de Tomás Marco; la Compañía Nacional de Danza (CND), que llevará "The show must go on" a los Teatros del Canal el 4 de abril; y el Centro Dramático Nacional (CDN), que ha programado "Si no te hubiera conocido", de Sergi Belbel, a partir del 6 de abril.

Además, son del Inaem el Ballet Nacional de España (BNE), que actúa el 12 de abril en Las Palmas; la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que estrena "La dama duende" el 6 de abril en Valladolid; la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), el Centro Nacional de Difusión Musical (CNMD), el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) y el Centro de Documentación de Música y Danza (CDMD).

Los trabajadores, según Figueroa, han decidido también realizar "una gran concentración" ante el Teatro Real el próximo 12 de abril coincidiendo con la celebración en ese coliseo del World Opera Forum.

"Queremos que la sociedad visualice el conflicto, informar a la ciudadanía de que la cultura no es de un gobierno sino que es de todos. No se pueden tomar decisiones sin el consenso, la comunicación y la consulta de todos los sectores afectados", ha añadido el presidente del Comité de Empresa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El próximo lunes presentarán ante el Inaem el calendario de paros y el jueves está convocada a mediodía una doble concentración ante el Ministerio y ante la Secretaría de Estado de Cultura.

"Tenemos que hacer una movilización durante todos estos meses hasta que se retire la propuesta y empezar a negociar de verdad la fortaleza de la Zarzuela y nuestro patrimonio en una gestión directa", ha añadido Figueroa.