León de Aranoa considera que 'Loving Pablo' se centra en "contar la verdad y no añadir moralejas" de Pablo Escobar

16/03/2018 - 23:13

El protagonista, Javier Bardem, ha destacado "la elegancia" de la película, pese a la vida y actuaciones del narcotraficante

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

El director de la película 'Loving Pablo', Fernando León de Aranoa, ha asegurado que el filme se centra en "contar la verdad y no añadir moralejas" sobre la historia del conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El director ha presentado la película, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, en el Edificio Paraninfo de la capital aragonesa este viernes.

Tras una semana de su estreno, León de Aranoa ha explicado que la película es "distinta" al resto que hablan sobre Escobar, ya que estas suelen contar con la historia del narcotraficante en papeles secundarios y se centran en una parte de su vida, mientras que 'Loving Pablo' "va más allá de la vida de un criminal, habla de la vida social y política de Colombia, cuando se fecha el comienzo del paramilitarismo".

En este sentido, ha afirmado que se trata de una historia que le interesaba desde hacía mucho tiempo y, "aunque supuso un reto", decidió contarla. "En otras películas no se cuenta la propia historia de Pablo Escobar y nosotros decidimos centrarnos en él. Las series no las he visto, pero la mesura y violencia de los personajes se merecían contarlo en el cine".

Por su parte, Bardem ha destacado "la elegancia" de la película, pese a la vida de Escobar y las acciones que llevó a cabo. "El común denominador de la película es la fidelidad de aquellos que tenía a su alrededor. O le apoyan o mueren".

Asimismo, el actor ganador de un Óscar ha manifestado no tener "ninguna referencia de otras películas o series que se han hecho" en relación a Pablo Escobar y haber visto únicamente "momentos concretos" para saber cómo trataban algunas situaciones en otras obras. "Cada uno tiene una lectura del personaje y yo tenía la mía propia".

La película, que ha sido rodada en la propia Colombia, se ha basado en el libro 'Amando a Pablo, odiando a Escobar', escrito por la periodista colombiana Virginia Vallejo, quien además tuvo un romance con el narcotraficante y que encarna Penélope Cruz en la película.

León de Aranoa ha transmitido que "las escenas que más transmiten la violencia y la fuerza del personaje no son las de violencia explícita, sino las íntimas en las que aparece a solas con Vallejo" y que es entonces donde se muestra "la verdadera crudeza del personaje".

Bardem ha hecho hincapié en que estas escenas son muestra de cómo era su trato a las mujeres que, después, "extrapolaba también a los hombres".

GUERRA CIVIL

El director de la película ha confesado que hablar del narco es como hacerlo de la Guerra Civil en España, de la que "no se puede hablar porque parece que reabre heridas". Sin embargo, ha destacado que cree que "es algo que hay que contar para que no se repita" y el cine "está para eso".

Por otro lado, León de Aranoa ha asegurado que el retrato de Escobar en su película "no mitifica su personaje" y que, además, no sabría cómo hacerlo, porque "hay tanta documentación de su persona" que lo importante era contar la verdad para que la "gente entendiese su vida".

La confianza entre Bardem y el director de la película ha permitido, según ha comentado León de Aranoa, que se hayan arriesgado mucho más en las escenas y hayan apostado por aspectos que de no ser por esa relación no se podrían haber introducido. "Javier ha ejercido de productor y se ha hecho cargo de algunos problemas que han ido surgiendo. Ha hecho un trabajo fundamental para que la película sea lo que es".

Por su parte, Bardem ha contestado al director afirmando que León de Aranoa es "el alma de la película", pese a la enorme presión a la que ha tenido que hacer frente, ya que se trata de una película "distinta" a lo que había hecho anteriormente.