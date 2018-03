Pedro Almodóvar: "Madrid es mi madre me nombren o no hijo adoptivo"

El director manchego Pedro Almodóvar ha indicado que la ciudad de Madrid, de la que ha sido nombrado Hijo Adoptivo hace unos quince días, es su "madre" porque lleva 40 años viviendo en ella y, fuera de polémicas sobre su distinción, se "siente" su hijo.

Almodóvar, que ha viajado este sábado a Cáceres para recoger el Premio de Honor del Festival Solidario de Cine Español de la capital cacereña que cumple veinticinco años, ha explicado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le comentó hace unos meses que iban a proponerlo para el nombramiento y que, más tarde, se enteró "por el periódico" de que "alguien" (el PP) había dicho que no lo merecía.

"Yo no he pedido nada ni participo en ninguna de esas polémicas", ha asegurado el cineasta manchego que ha sentenciado: "Yo noto como Madrid es la ciudad donde más he vivido y soy hijo de allí, y Madrid es madre mía me nombren o no me nombren".

Almodóvar ha vuelto a Cáceres, la ciudad donde pasó unos años de su adolescencia y estudio Bachillerato. Aquí vivió muy cerca del casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, unas calles y plazas que ha recorrido este sábado y que han sido plató natural de rodajes de series como la mítica Juego de Tronos.

Aunque el cine histórico no es precisamente su estilo, no ha descartado grabar alguna vez entre las piedras centenarias de esta ciudad. De hecho, prepara ya su próxima película, que comenzará a rodar este verano y se estrenará la próxima primavera. De su argumento, sus actores y sus localizaciones no ha querido soltar prenda "porque queda mucho tiempo", ha dicho.

"Esta ciudad está muy viva y me encantaría rodar aquí", ha resaltado en declaraciones a los medios tras visitar una exposición que 20 ilustradores han realizado interpretando otras tantas películas de su filmografía. Se puede ver en la sala de arte El Brocense todo este mes de marzo.

Respecto al Premio San Pancracio de Honor del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, Almodóvar, que ha sido premiado en múltiples certámenes, ha indicado que este "tiene un significado muy especial" porque, no en vano, fue en la capital cacereña donde empezó a acercarse al mundo de la gran pantalla y este premio tiene mucho que ver con su experiencia como espectador antes de ponerse detrás de la cámara.

"Yo en esta ciudad empecé a ver cine porque venía de Madrigalejo y allí en verano nos ponían western y aquí, en el cine Coliseum, en el Capitol y el Astoria es donde los dos años que estuve aquí estudiando todas las semanas veía, por lo menos, dos películas", ha dicho.

Y es que, los primeros años de la vida de los Almodóvar tienen en su memoria varios lugares de Extremadura. El director nació en 1949 en la localidad manchega de Calzada de Calatrava pero la familia se trasladó a Orellana la Vieja (Badajoz) y más tarde a Madrigalejo (Cáceres). En Cáceres cursó el Bachillerato en un colegio religioso, el San Antonio, y esa etapa ha inspirado algunas de sus escenas.

De hecho, la película 'La mala educación' quiso grabarla en Cáceres pero el proyecto se truncó. Sobre este hecho, reconoce que no le queda rencor porque "España es muy grande y es un gran plató", por lo que se fue a rodar a otro sitio y todo olvidado. "Las espinas me duran poco tiempo clavadas", ha concluido el director que no volvía a Cáceres desde 1995 cuando, precisamente, el ahora festival de cine empezaba a echar a andar.

SOBRE LA EXPOSICIÓN

Sobre la exposición de ilustraciones inspiradas en sus películas ha manifestado que son "muy originales" y "variadas" y, aunque ya hay cuadros de otros artistas sobre sus largometrajes, esta muestra ha evitado una serie de "lugares comunes" que le ha "impresionado".

La exposición 'Tú y yo no somos como todo el mundo', que se ha organizado en el marco del certamen cacereño, reúne los trabajos de una veintena de artistas españoles, entre ellos seis extremeños, y están inspirados en los largometrajes del cineasta con imágenes icónicas de sus reconocidas películas.

La muestra es un proyecto de la Fundación Rebross, la Diputación de Cáceres, y la Fundación Ayuda en Acción, y está comisariada por Miguel F. Campón, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (UEx).

Campón ha destacado que cada uno de los ilustradores ha recogido, a su modo, en sus obras, algunas de las características del cine de Almodóvar como la subversión, la pasión, la estética, el color típico de sus películas, el sentido del humor, el sexo o la identidad sexual.

Los artistas que han participado son Fermín Solís, Aitor Saraiba, Sean Mackaoui, Chema García, Borja González, Julio Antonio Blasco, Julia Bereciartu, Cayetano Casas, Mayte Alvarado, Loreta Lion, Ester García, Cristina Borobia, José Luis Ágreda, Fidel Martínez, Javier Jubera, Marta Altés, Lou Germain, Jonatan Carranza, Sito Recuero y María Polán.