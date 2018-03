Camila Cabello agota entradas para sus conciertos en Barcelona y Madrid

19/03/2018 - 16:13

Primero fue Madrid y este lunes se confirma el segundo sold out de Camila Cabello en España, pues el aforo está completo también para el concierto de Barcelona.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Never Be The Same Tour 2018 es el nombre que da título a esta gira en la que presentará su primer disco en solitario el martes 26 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el miércoles 27 en el WiZink Center [The Ring] de Madrid.

La artista cubana, que inició su carrera en solitario tras abandonar Fifth Harmony en 2016, ha publicado recientemente su primer álbum, Camila, y se ha proclamado líder indiscutible en los charts de todo el mundo, haciéndose también con el número uno de las listas de ventas de nuestro país tanto en los formatos físico y download, como en streaming.

Con tan solo 20 años, Camila Cabello se ha convertido en toda una estrella internacional, pasando del total anonimato a ser una de las cantantes más exitosas del momento.