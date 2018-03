Steven Tyler actuará en el Teatro Real

20/03/2018 - 13:48

Steven Tyler, legendario cantante de Aerosmith, anuncia su participación en el Universal Music Festival 2018 el próximo 30 de julio acompañado de la Loving Mary Band de Nashville.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El estadounidense presentará en el Teatro Real un repertorio de lo más variado y extenso, que comprenderá sus éxitos más conocidos, así como las mejores canciones de su nuevo álbum en solitario, We're All Somebody From Somewhere.

Además, contará con la colaboración del dúo de country compuesto por Ruby Stewart (hija de Rod Stewart) y Alyssa Bonagura (hija de Kathie Ballie y Michael Bonagura de Baillie & the Boys), que telonearán a la mítica estrella del rock.

Con este show, Steven Tyler se suma a la programación del Universal Music Festival 2018, que ya incluye grandes nombres como Gregory Porter (23 de Julio), Pablo López (28 de Julio) y Pablo Alborán (31 de Julio).

Además, Steven Tyler también actuará el 2 de agosto en el Starlite Festival de Marbella.