Goo Goo Dolls actuarán por primera vez en treinta años de carrera en Madrid y Barcelona

20/03/2018 - 14:07

Conocidos internacionalmente por su himno Iris, Goo Goo Dolls confirman conciertos en España por primera vez en sus treinta años de carrera. Serán en Madrid y Barcelona el próximo mes de julio: el día 21 en la sala La Riviera de Madrid y el 22 en la sala Apolo de Barcelona.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En 1998, con el álbum Dizzy Up The Girl, fueron referente mundial del pop-rock americano; pero tras eso, continuaron una extensa carrera donde temas como Slide, Black Balloon, Stay With You, Better Days o Before It Is Too Late se convirtieron en banda sonora de toda una generación.

Tienen la friolera de 14 números 1 y su mayor éxito, Iris, con más de 10 millones de copias en todo el mundo, se mantuvo durante 17 semanas consecutivas en el 1 del Billboard. Su último disco, Boxes, vio la luz el pasado año.

"John Rzeznik y Robby Takac, ambos miembros fundadores del grupo, visitarán por primera vez Madrid y Barcelona para recuperar el sonido pop-rock que les ha llevado a conquistar a miles de fans en todo el mundo", informa Live Nation en un comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas se pueden adquirir desde el 20 de marzo a las 10 horas en livenation.es, ticketmaster.es y red Ticketmaster (FNAC, Carrefour y Viajes Halcón). Costarán 30 euros más gastos.