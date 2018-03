Mario Gas cree que la fusión entre el Real y la Zarzuela se ha hecho de manera "confusa" y de "la noche a la mañana"

20/03/2018 - 14:21

El director de escena y exdirector del Teatro Español Mario Gas ha afirmado este martes que la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela se ha hecho de manera "poco clara" y "confusa", tal y como ha señalado durante la presentación de la obra 'El concierto de San Ovidio'.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Gas, uno de los firmantes del manifiesto 'Teatro de la Zarzuela, único en el mundo', en el que decenas de artistas, musicólogos y gestores de artes escénicas y música advirtieron del "peligro que corre la lírica española" ante esta fusión, ha señalado que apoyó esta iniciativa "en solidaridad" con sus compañeros por la forma en la que se han hecho las cosas.

El director de escena, quien considera que "mantener la independencia" del Teatro de la Zarzuela "es bueno", ha criticado la opacidad del proceso. "En principio no es bueno ni es malo que un lugar de teatro lírico tenga muchos lugares, pero esto hay que hacerlo a puertas abiertas, con la luz del sol, hablando de los problemas y no de repente de la noche a la mañana", ha dicho.

En cuanto a la huelga, Gas ha señalado que no es de su "incumbencia" y como trabajador cumplirá con "la normativa", a pesar de tener su "opinión", que no cree que sea el momento de expresarla por ser un tema "amplio y profundo". "Me temo que esto puede ir para largo", ha dicho.

Por su parte, el director adjunto del Centro Dramático Nacional (CDN), Ángel Murcia, ha señalado que el comité de huelga no ha informado aún de la convocatoria y por lo tanto no conocen aún las fechas de los paros. Aunque "en teoría" sí va a coincidir con las fechas de esta representación en el Teatro María Guerrero, aún no saben cómo afectará.