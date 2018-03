Aurora & The Betrayers: "Nuestra apuesta es atravesar el muro o morir en el intento"

Aurora & The Betrayers presentan este viernes en La Riviera madrileña su tercer álbum, Tune out the noise, publicado hace un mes y con el que ya han empezado a recorrer la geografía española encadenando conciertos, engrasando la maquinaria antes de esta importante cita jugando en casa.

"Llegamos rodados y convencidos del momento de la banda", recalca a Europa Press la vocalista Aurora García (Madrid, 1986), quien luego recuerda que, a pesar de ser una "banda underground de largo recorrido", hace dos años ya escogieron para la puesta de largo de su segunda entrega esta misma famosa sala, ubicada apenas a un kilómetro del local donde tienen su centro de operaciones.

"Trabajamos muy duro para hacernos un hueco", explica la vocalista, para después añadir con determinación: "Pero este es un modo de vida y no todo el mundo se atreve a vivirlo. Hay gente que, si no le va bien con un par de discos, lo deja y dice eso de 'ya lo intenté'. Pero nuestra apuesta es atravesar el muro o morir en el intento".

Prosigue reflexionando Aurora en esta línea al plantear que "este país es tan pequeño y todo es tan inmediato", que se han creado "patrones para el éxito", según los cuales "si con el primer disco no estás directamente arriba es como que la gente se rinde". "Pero la música es una carrera de fondo", remata.

No sorprende por eso que, con toda la firmeza imaginable, defienda que con este tercer disco, "después de haber pasado varios miembros por la banda", están encontrando "una personalidad propia". Y aún lanza, convencida de su elección aunque no tenga todas las respuestas: "Puede que una banda lo pete con su décimo disco o puede que eso nunca pase".

CONSOLIDACIÓN CON EL TERCER DISCO

En ese camino que aún están empezando a recorrer, según reconoce Aurora, Tune out the Noise supone un paso más, en el que "han desaparecido prácticamente los vientos y los coros". El resultado, por tanto, se aleja del soul y resulta "más rock e incluso pop".

"Hay de todo, rock por todos los lados. Es más experimental, más preciosista, con mucho teclado. Ya no es lo que era antes y se ha reducido la banda. Ahora es difícil de verdad decir qué es esta banda. Ni siquiera diría soul rock... es complicado", reflexiona.

Tras detenerse un instante a pensar sus palabras, resume que, en definitiva, son una "especie de banda de pop porque al final lo suyo son las canciones, más que un estilo en sí". Apostilla, en cualquier caso, que aunque "tenga un sonido un poco añejo", el álbum está "bastante actualizado en la producción".

Por todo esto, recomienda Aurora escuchar el disco más de una vez, puesto que reconoce que si el oyente no está habituado a oír música de todo tipo, "probablemente le vaya a costar a la primera". Y eso, a pesar de colaboraciones como las de Carlos Tarque de M Clan, Julián Maeso y Carlos Raya en el tema Don't waste more time.

"Estamos lejísimos de nuestro primer disco", afirma orgullosa, al tiempo que retoma el discurso de la determinación: "Hacemos lo que hacemos sabiendo que es un puto acantilado, directamente. Estamos tomando el camino más difícil en todos los aspectos, lo sabemos y contamos con que hay gente que no lo va a escuchar entero, gente que igual le gusta una canción y que la gente no puede cantar nuestras canciones porque elegimos el inglés".

GIRA DE PRESENTACIÓN

Plenamente conscientes de su lugar en el mundo, por tanto, llegan Aurora & The Betrayers este viernes a La Riviera. Cita importante pero no la única, pues también tienen confirmadas fechas en Murcia (5 de abril, Teatro Circo), Valladolid (6 de abril, Porta Caeli), Lleida (7 de abril, Café del Teatre), Segovia (20 de abril, Beat Club), Albacete, (21 de abril, Clandestino), Salamanca (27 de abril, CAEM) y Valencia (28 de abril, Loco Club).

Ya en el mes siguiente, aún más conciertos en Huelva (4 de mayo, lugar por confirmar), A Coruña (16 de mayo, Mardi Gras), Santiago de Compostela (17 de mayo, Capitol), As Pontes (18 de mayo, Teatro Alovi), Vigo (19 de mayo, Iguana Club) y Maeztu (26 de mayo, Mendialdea Fest). Además, estarán el 9 de junio en el Zeporock Fest de El Toboso.

"Hemos podido anunciar los que nos dejan, pero tenemos mogollón de conciertos e iremos también a Francia y Portugal. Tenemos conversaciones para salir fuera, que es nuestro principal objetivo", anticipa Aurora, quien asegura que más allá de nuestras fronteras "hay una predisposición diferente, una apertura mental y cultural distinta a la nuestra".

Por eso, agrega: "Pensamos que fuera la gente lo va a entender mejor. A ver si podemos compaginarlo porque España es muy pequeña y si te quedas dando vueltas acabas cayendo en picado. Yo tampoco quiero ir al escenario principal de Glastonbury, que sería genial, pero para mi el éxito es estar de gira, que la banda se mantenga viva y pueda seguir sacando discos y generando público".

"El éxito inmediato no lo quiero, porque sé que te comes una mierda", zanja, para luego apuntar entre risas que ella prefiere un público más "fiel" que les permita continuar en la música, lejos de visiones del éxito quizás más inmediatas y juveniles. "El hecho de tener una banda de rock yo creo que ya es algo infantil de por sí, es un concepto bastante adolescente de la vida. Tiene que ser así también un poco", concluye entre risas.