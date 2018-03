Antonio Banderas, sobre los abusos en Hollywood: "Yo no me puedo convertir en Franco y poner el dedo en la gente"

Banderas ha calificado los abusos sexuales como "algo horroroso"

El actor Antonio Banderas. Imagen: EFE

El actor Antonio Banderas ha afirmado que quiere "tener cuidado" con los casos de abusos sexuales que se están dando en Hollywood porque "algunas personas son amigos" suyos, recordando que no se puede "convertir ahora en Franco y poner el dedo en la gente sin tener información de nada".

"Quiero tener cuidado con esto y ser absolutamente respetuoso porque algunas personas son amigos míos", ha explicado el actor en un encuentro con la prensa con motivo de la presentación en España de la serie -se estrenará el próximo 26 de abril- que protagoniza para la National Geographic encarnando al pintor malagueño Pablo Picasso.

"Yo nací en un país en el que eras culpable y había que demostrar que eras inocente y por ello corrimos ante los grises en la década de los 70 para cambiarlo en la Constitución. Yo no me puedo convertir ahora en Franco y poner el dedo en la gente, sin tener información de nada, y decir 'usted es culpable'", ha indicado.

"Es muy difícil. Igual uno se metió en la cama con alguien de libre consentimiento y a la mañana siguiente envía un mensaje de que ha sido una noche preciosa y la otra persona dice que no, que ha sido horrible, y además te va a denunciar cuando ganes un Globo de Oro", ha alertado.

En cualquier caso, Banderas ha calificado los abusos sexuales como "algo horroroso que alguien con decencia no puede admitir", recordando que él ha trabajado con el productor Harvey Weinstein en varias ocasiones, pero no tenía "idea de que esto estaba pasando detrás de las cortinas".

Así, ha puesto como ejemplo el día en que Salma Hayek -con la que compartió reparto en la película Frida junto a Edward Norton y con producción de Weinstein- acusó al productor de acoso sexual. "La llamé inmediatamente y pregunté qué había pasado. Yo la creo y la apoyé, porque son muchos años de amistad. Cuando le pregunté por qué no me había dicho nada, me dijo que era porque Weinstein era poderoso y no quería implicarnos ni a mi ni a Edward Norton. El miedo es fuerte y hay gente con mucho poder que lo ejerce de manera violenta", ha añadido.

Sobre las diferencias de salario en Hollywood, ha reconocido que las hay, pero no debido a "una cuestión de sexos". "A lo mejor ha ocurrido alguna vez que yo gane más que una mujer, pero también ha habido mujeres que ganaban mucho más que yo en una película u hombres que ganaban menos", ha señalado, tras achacar estas decisiones a "rarezas" de Hollywood, como pueden ser motivos económicos de que un actor sea más reconocido en otro país.

Picasso "lo quiere todo"

Genius es una serie centrada en la vida y el trabajo del pintor español desde finales del siglo XIX hasta más allá de mediados del XX, protagonizada por Antonio Banderas y Alex Rich en el papel conjunto de Pablo Picasso. Este trabajo de diez episodios de National Geographic está nominado a los premios Emmy y Globos de Oro y cuenta con Ron Howard en la producción y Ken Biller en la dirección.

Banderas ha reiterado la importancia en este trabajo como actor de "no establecer un juicio moral" sobre Picasso, a pesar de su conocida fama de mujeriego. "Picasso fue un hombre infiel y le gustaba que las mujeres se pelearan por él, no estamos tratando de glorificarlo. Pero el problema no es que quiera abusar de la mujer, sino que lo quiere todo y no termina de matar al niño que tiene dentro: eso con doce años tiene gracia, pero cuando tienes 60, no", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que para él solo hubo un caso "punible" para Picasso en sus relaciones con las mujeres: la que tuvo con Maria Teresa, que empezó cuando ella tenía 16 años. "Ahí sí que hubo un comportamiento que quizá no fue correcto", ha señalado el actor malagueño, quien por el contrario pone la duda en otros trabajos que señalaban a Picasso como mal padre, porque él ha hablado con su hija Maya y le "adoraba 365 días al año".

La película de Saura

Sobre los aspectos políticos de la figura del autor del 'Guernica', ha aseverado que se trataba de una persona "con su propio planeta, país e ideología" que podría ser "criticado" por algunas decisiones, si bien él no lo "juzgará". "Lo admiro y como artista me emociona y, aunque creó daños colaterales con su sinceridad, es difícil encontrarse a alguien con esa verdad", ha defendido.

Banderas ha afirmado que le habría gustado haber rodado en español esta serie y, sobre todo, se queda con una 'espina' en relación a Picasso. "Picasso se muere dos años antes que Franco y me da por culo que no pudiera volver a darse un paseo por La Malagueta y que la gente le hubiese aplaudido", ha señalado respecto a la muerte fuera de España de Picasso.

El actor ha adelantado también su disposición a sacar adelante la película con Antonio Saura sobre Picasso, aunque reconoce que "está difícil". "Ha tenido todos los problemas y ahora el Gobierno no ha dado subvención. Me apetece porque Saura es mi amigo y le tengo un respeto extraordinario, pero ahora necesito espacio y respirar y quitarme de encima este personaje. Estoy cansado", ha concluido.