Trabajadores de la Zarzuela, con el director al frente, protestan ante Cultura "para decir no" a la fusión

22/03/2018 - 14:51

Decenas de trabajadores del Teatro de la Zarzuela, con el director de la institución, Daniel Bianco, al frente, se han concentrado este jueves 22 de marzo ante la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la secretaría de Estado de Cultura en Madrid para "decir no" a la fusión con el Teatro Real.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Estoy aquí porque soy el director del Teatro de la Zarzuela y defiendo a los trabajadores y a la cultura. Y estoy aquí porque hoy es un día importante para decirles no a la fusión con el Real", ha explicado Bianco a los medios.

El director de la Zarzuela, que ha estado acompañando los cánticos de los trabajadores que se encontraban en la protesta, ha asegurado que, pese a la reunión que mantuvo con el secretario fe Estado de Cultura, Fernando Benzo, "nadie" le ha "convencido" de este proyecto.

"Soy una persona de muy buenas palabras, positiva y trabajadora, pero no tengo claro el proyecto y por eso estoy aquí. Somos ciudadanos que defendemos la cultura y yo soy el director del teatro por un puesto que gané con un concurso de buenas prácticas", ha apuntado.

Bianco se ha mostrado molesto por no conocer todavía el Real Decreto que llevará a cabo esta fusión --"lo conozco por la prensa", ha lamentado--. "La reunión fue muy amable, pero a mi no me han entregado el documento", ha aseverado, tras destacar que seguirá "defendiendo" una institución que "ha sido creada para defender el patrimonio español".

Durante la manifestación se han escuchado gritos de 'público', 'la zarzuela no se vende' o 'todos a una defendiendo la cultura'. También ha habido pancartas que pedían 'stop a la privatización de la zarzuela' y 'no al desmembramiento de Inaem'.

Incluso, durante un momento ha cantado también el coro de la Zarzuela recordando que son "trabajadores que el ministro pretende privatizar y se declaran en huelga por necesidad". También ha interpretado piezas reconocidas del género como 'Por ser la virgen de la Paloma', de 'La verbena de La Paloma'.

La portavoz del comité de huelga, Silvia Rubio, ha instado a dar a conocer el proyecto de fusión a los trabajadores. "En el borrador filtrado a los medios no se habla de personal laboral, solo de funcionarios. ¿Cuáles son las condiciones para ese personal? ¿Y el coro? ¿Hay garantías de estabilidad?", ha cuestionado.

20.000 FIRMAS EN CONTRA

Rubio ha adelantado que ya hay más de 20.000 firmas en 'change.org' pidiendo parar la fusión. Respecto a la huelga, que fue registrada el pasado miércoles 21 de marzo, ya se conoce el primer paro de los varios que habrá en abril: será el 5 de abril, coincidiendo con el estreno de la obra 'Policías y ladrones' en el Teatro de la Zarzuela.

También se adelantó que habrá una "gran concentración" a mediados de abril en el Teatro Real, coincidiendo con la celebración del World Opera Forum --que se celebrará entre los días 12 y 15 de abril--, tal y como explicó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Javier Figueroa. Los paros alcanzarán a "todas las unidades de producción" del Inaem.

PROYECTO "SIN CONSENSO"

Figueroa ha alertado de que la fusión se trata de una propuesta que se ha puesto en marcha "sin el consenso del mundo cultural, sindical ni la sociedad". En este sentido, ha recordado que las protestas no provienen solo de los trabajadores de la zarzuela, sino también de "los del Teatro Real y otros centros de Inaem".

"No hay información y por supuesto nosotros no la tenemos, pero la zarzuela es patrimonio de todos los ciudadanos y no se puede tomar como si fuera algo propio. Hasta que la administración no retire este proyecto, seguiremos en paros y movilizaciones", ha resaltado.

Figueroa ha reiterado que la postura de los sindicatos "no ha cambiado" tras la reunión mantenida el pasado miércoles con Benzo. El primer borrador del Real Decreto que regulará este proceso contempla que sea a través de una Fundación del Sector Público y que se mantengan las condiciones laborales de los trabajadores de la Zarzuela.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Cultura han reiterado a Europa Press la "voluntad de diálogo" de este organismo con los trabajadores de la Zarzuela para "continuar" con el proceso de fusión.