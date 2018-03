Beatriz González, la artista colombiana que cuenta lo que la historia no puede

Madrid, 22 mar (EFE).- España tenía una deuda con la colombiana Beatriz González, quien ha reconstruido la historia de su país y una de las artistas y "maestras" más importantes del siglo XX. Ahora el Museo Reina Sofía inaugura la primera monográfica sobre su obra organizada en Europa, en el Palacio de Velázquez del Retiro.

Una obra que transita entre la ironía y el dolor y que "se caracteriza por el uso de las imágenes como metáforas que narran lo que no está escrito, lo que la historia no puede contar, que escribe lo que no se puede narrar y que lee lo que no está escrito", ha recalcado hoy el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, durante la inauguración de la muestra.

"Beatriz González es una artista de artistas y no se podría entender, por ejemplo, la obra de Doris Salcedo sin Beatriz. Es una artista que también ha contado la historia complicada de su país, con una obra poética y única y desgraciadamente no suficientemente conocida en este país", ha subrayado Villel.

Beatriz González (Bucaramanga, 1938) ha asistido a la presentación de su exposición, compuesta por casi 160 obras, entre pinturas, dibujos, laminas, esculturas e instalaciones realizadas entre 1965 y 2017, además de archivos presentados por diferentes museos de todo el mundo, en un diálogo entre las narrativas populares y la pintura formal.

Considerada por muchos como la pionera del arte pop latinoamericano, ella ha negado hoy este extremo:

"No me considero una artista pop. Yo soy anterior a Warhol, a nosotros solo nos llego el expresionismo abstracto. Mis inicios no fueron pop, pero sí que tengo cierta empatía con el movimiento, todo está en el aire, pero a mí me gustan las imágenes imprecisas y a ellos, no"

La artista colombiana fue pionera en su país en materia de educación y museos, como centros de conocimiento y espacio de reflexión.

González no para de trabajar a sus 80 años- "tengo cabeza, manos y sensibilidad", dice-, cualquier cosa le inspira, desde Vermer hasta un bolso polvera que le recordó a Sara Montiel, desde que comenzó en los 70 a ir al mercadillos de Bogotá para comparar objetos y muebles para luego transformarlos.

Todo comenzó, según ha relatado la artista con su archivo alimentado por el reporterismo gráfico, por los recortes de prensa, postales o láminas universales. Ahora ha confesado que la ayudan dos personas a catalogar ese archivo, que es un todo tesoro, para luego transformarlos y llevarlos a diferentes soportes, como cortinas, muebles, camas o mesas.

Así en la exposición, comisariada por María Inés Rodríguez, está presente su "Telón de la móvil y cambiante naturaleza (1973) en el que González pinta sobre un telón de siete por doce metros una copia del cuadro el "Almuerzo sobre la hierba", de Manet", que hizo a partir de una desvaída reproducción del mismo cuadro que encontró en la portada de una revista.

También está en la muestra una bandeja inmensa con la pintura de Salomé y la cabeza del Bautista, un mueble recibidor con la imagen de La Gioconda; La última cena de Leonardo plasmada en una mesa llamada "La última mesa" (1970) o un tocador con la Virgen de la silla de Rafal Sanzio.

Todo ello se mezcla con obras de óleo sobre papel, donde también se ve a Beatriz González como cronista política de Colombia. Un trabajo en el que la artista habla del dolor generado en la sociedad "por la violencia, la corrupción política o el narcotráfico".

Y una reflexión crítica que está en su obra "Auras anónimas", cuando la artista hizo una intervención en el cementerio de Bogotá, que estaba dedicado a los muertos en la revuelta del 9 de abril de 1948 por el asesinato del candidato Gaitán.

En esta muestra se exhibe una foto de un proyecto que según la artista está en peligro y de cómo le gustaría que quedara la obra.

Carmen Sigüenza