Pilarín Bayés ilustra las escenas más destacadas de su biografía en el libro 'La meva vida'

22/03/2018 - 16:55

Enlaces relacionados Más de un millar de cuentos participan en el Premi Pilarín Bayés (1/03)

"Llevo 950 libros y me gustaría llegar a los 1.000", asegura

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La ilustradora Pilarín Bayés ha plasmado algunas de las escenas más destacadas de su vida en el libro 'La meva vida' (La Galera), que quiere dar a conocer la personalidad que se esconde detrás "de la mujer del sombrero", como muchos la conocen, a través de un libro que repasa su vida en formato de cómic.

"Me propusieron hacer una biografía, pero no quise hacerla ya que mi vida es como la de millares de personas. Por eso pensé en ilustrar anécdotas de mi vida", ha declarado este jueves a Europa Press.

Bayés ha explicado que "casi cada página del libro contiene una aventura cumplida, una anécdota ilustrada" de etapas vitales, desde su infancia --como anécdotas de su bisabuelo, el pintor Joaquim Vayreda-- hasta la madurez.

Respecto a su trayectoria como ilustradora, ha remarcado: "Llevo 950 libros publicados y me gustaría llegar a los 1.000. Siempre digo que me gustaría ser como el Madrid, ya que a veces no juega tan bien, pero a veces gana. Llegar a los 1.000 sería un privilegio porque querrá decir que muchos editores han confiado en mí, aunque yo no sea gran cosa".

ILUSTRADORA DE LA HISTORIA DE CATALUNYA

Conocida por ser una de las ilustradoras infantiles de la historia de Catalunya, ha lamentado la situación política: "Quedo estupefacta cuando veo el menosprecio de algunas instituciones del Estado hacia Catalunya".

"Hay cosas que se dicen que yo no las diría ni a mi peor enemigo", ha dicho, y se ha definido como una persona siempre muy libre y tolerante con las ideologías políticas.