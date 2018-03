El Día Mundial del Teatro reivindicará mañana su condición de "refugio" con celebraciones en todo el mundo

26/03/2018 - 14:04

El Día Mundial del Teatro se celebrará este martes 27 de marzo en todo el mundo para reivindicar la condición de "refugio" de esta disciplina artística frente a las "injusticias" del mundo actual, con actividades programadas en distintas partes del mundo, incluida España.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Hay muchas personas que dicen que el teatro no cambiará o no puede cambiar nada de lo que está ocurriendo, pero el teatro nunca huye y tiene la condición de refugio. Dondequiera que haya actores y audiencias, se contarán historias que no pueden ser contadas en cualquier otro lugar, ya sea en óperas o teatros de grandes ciudades o bien en campamentos de refugiados", ha señalado el actor británico Simon McBurney, uno de los encargados de leer el manifiesto de este día.

El Día Mundial del Teatro se celebra anualmente el 27 de marzo, organizado por el Instituto Internacional de Teatro (ITI en sus siglas en inglés) y la comunidad teatral internacional. La idea es que varios eventos de teatro nacionales e internacionales se organicen en distintos puntos del mundo para conmemorar esta ocasión.

Uno de las más importantes es la circulación del Mensaje del Día Mundial del Teatro a través del cual, por invitación de ITI, una figura "de talla mundial" comparte sus reflexiones sobre el tema 'Teatro y Cultura de Paz'. No obstante, para esta celebración se ha elegido a cinco artistas de los cinco diferentes continentes de la UNESCO: el propio McBurney, el director indio Ram Gopal Bajaj, la dramaturga mexicana Sabina Berman, la directora libanesa Maya Zbib y la artista costamarfileña Were Were Liking.

El primer mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962. Desde entonces, el conocido como Mensaje Internacional se traduce a más de 50 idiomas, se lee para decenas de miles de espectadores antes de las representaciones en teatros de todo el mundo, y se imprime en cientos de periódicos diarios --también un centenar de estaciones de radio y televisión transmiten el mensaje por todo el mundo--.

Cada año el 27 de marzo (fecha de la inauguración de la temporada del 1962 del 'Teatro de las Naciones' en París), el Día Mundial del Teatro se ha celebrado de muchas maneras por los Centros ITI, de los cuales ahora hay más de 90 alrededor del mundo. Teatros, profesionales del teatro, amantes del teatro, universidades de teatro, academias y escuelas lo celebran con el objetivo de "promover esta disciplina y hacer que las personas tomen conciencia de su valor".

"El objetivo es permitir que las comunidades teatrales promuevan su trabajo a gran escala para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia de la danza en todas sus formas y la apoyen", señala el texto de la organización internacional. Este año, el evento principal se celebrará en la sala de la UNESCO en París el 27 de marzo.

MADRID ABRE LAS PUERTAS

Sin embargo, diferentes ciudades se sumarán a estas iniciativas con su propia programación, como ocurrirá en Bogotá, Washington, Morecambe (Reino Unido), Savignano (Italia), Nairobi, Anuradhapura (Sri Lanka) o Tiflis, además de Madrid, que concentrará más de 20 actividades gratuitas.

En el caso de la capital española, por ejemplo el Teatro Español tiene programada una sesión abierta de Teatro contra el olvido y el día 27 será jornada de puertas abiertas. Además, en la plaza de Lavapiés se ha programado un espectáculo a cargo de Leo Bassi con la lectura del mensaje del Día del Teatro a cargo de las actrices Clara Sanchis y Natalia Millán.