Carlos Hipólito: "El teatro es un enfermo terminal con muy buena salud"

26/03/2018 - 19:23

El actor Carlos Hipólito, galardonado con el XVIII Premio Corral de Comedias del Festival de Almagro, ha asegurado este lunes 26 de marzo que el teatro es "un enfermo terminal con muy buena salud" y considera que saldrá adelante "a pesar" de los años del IVA del 21%, que "han hecho un daño irreparable".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"El teatro ha pasado un momento muy peligroso porque ha estado castigado con ese 21%, que ha supuesto un daño yo creo que irreparable. Afortunadamente recapacitaron y lo han vuelto a cambiar, pero el daño ya está hecho: aun así, es un enfermo terminal con salud de hierro", ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor.

En este sentido, Hipólito ha reiterado la importancia de que haya "muchas producciones muy diferentes y con éxito de público", lo que demuestra que "hay futuro, aunque haga falta hacer un esfuerzo en protegerlo". "Ya hace 40 años, cuando me empecé a dedicar a esto, pensaba 'qué poco voy a durar', y ya ves: llevamos así desde los griegos", ha comentado con humor.

Sobre su premio, ha señalado que es "un motivo de orgullo y de ilusión", aunque también "tiene algo de sorpresa". "El teatro clásico es un género que hace tiempo que no hago, por eso no me lo esperaba. Pero visto de una manera, puede ser que los trabajos que hice hace años hayan dejado un recuerdo importante y les estoy muy agradecidos", ha indicado.

Hipólito ha reconocido que "no ha habido ningún motivo para este alejamiento" del teatro clásico, sino que ha sido "el azar" quien le ha llevado a otros trabajos en la televisión o en el propio teatro contemporáneo. "Eso sí, sin dejar de lado las tablas, porque han sido mi casa desde que me empecé a dedicar a esto y no puedo alejarme demasiado", ha indicado.

El intérprete ha mostrado su deseo de "volver a hacer un texto del Siglo de Oro" y no ha descartado que sea en el Festival de Almagro, un certamen por el que cree que la profesión debe de estar "agradecida". "Gracias al trabajo de Natalia Menéndez y el que vendrá de Ignacio García, ya es un referente internacional y lo va a seguir siendo: hay que estar agradecido por la gente que hace tantos esfuerzos para que otros puedan estar aquí", ha señalado.

Hipólito se encuentra en estos momentos participando en el musical de 'Billy Elliot' en el Teatro Alcalá y reconoce que se lo está "pasando muy bien", pero contempla nuevos proyectos. "Por aquí seguiré un tiempo, también estoy con 'Cuéntame' y tengo a punto de estreno una serie en Telecinco, 'Vivir sin permiso', con José Coronado", ha concluido.