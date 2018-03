Los Premios Max tendrán una categoría de Premio Especial del Público

27/03/2018 - 12:10

El comité organizador de los Premios Max ha anunciado, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, la puesta en marcha del Premio Especial del Público, un nuevo galardón que reconocerá el espectáculo favorito de esta temporada para los aficionados de las artes escénicas.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El premiado saldrá de entre todos los candidatos a la 21 edición de los Premios Max, cuya gala tendrá lugar el 18 de junio. La organización ha desarrollado una aplicación móvil y online '#VotaMax', que permitirá a los aficionados del teatro puntuar de 1 a 5, cada uno de los 88 espectáculos candidatos en las categorías de teatro, danza, musical o lírico, de calle, revelación y para público infantil, juvenil o familiar.

El plazo de votación se abre este martes 27 de marzo y permanecerá vigente hasta el próximo 29 de mayo. '#VotaMax' está disponible en la página web de los Premios Max, Android e iOS.

"Sin el público no hay vida sobre las tablas. Trabajamos para hacer disfrutar al público y para reflexionar con él. Si no hay reciprocidad o una conversación de doble sentido, no tiene valor nuestro trabajo", ha explicado Inés París, presidenta de la Fundación SGAE, entidad organizadora de los Premios Max.

Además, entre todos los participantes se sortearán dos viajes para dos personas cada uno --que incluyen entrada, desplazamiento y alojamiento--, para acudir como público a la 21 edición de los Premios Max. Este nuevo premio especial se suma al Premio Max de Honor, al Max Aficionado o de Carácter Social y a las 19 categorías a concurso y se hará público una vez finalicen los plazos de votación.

PREMIOS MAX

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona, 1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos 20 años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las artes escénicas en el Estado Español.

El comité organizador de la 21 edición de los Premios Max de las Artes Escénicas está compuesto por Inés París, presidenta de la Fundación SGAE; Juli Disla, director institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE; Paloma Pedrero, vicepresidenta del Colegio de Gran Derecho de la SGAE, y los autores Eduardo Galán, Ana Graciani, Juan Luis Mira, Teresa Nieto, Pera Tantiñá y Joan Vives.