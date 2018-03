El Museo Nacional de Escultura incorpora un Adonis de mármol procedente del Metropolitano de Nueva York

27/03/2018 - 17:04

El Museo Nacional de Escultura ha incorporado a su recorrido un gran Adonis yacente de mármol, obra de Antonio Corradini, procedente del Museo Metropolitano de Nueva York, que permanecerá expuesto en el Colegio de San Gregorio hasta el próximo mes de julio.

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

La pieza ha sido instalada en la sala XV bajo la supervisión del restaurador de escultura del museo americano, Jack Soultanian. Pertenece a las colecciones del Metropolitano de Nueva York y visita por primera vez España como resultado de un intercambio entre ambos museos y en sustitución del Cristo Yacente de Gregorio Fernández, prestado a la exposición 'Like Life: Sculpture, Color and the Body', que el museo neoyorkino dedica a la escultura policromada, según ha informado el Museo vallisoletano a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Antonio Corradini (1688-1752) es un veneciano que forma un puente entre dos grandes de la escultura italiana, Bernini y Canova. Sus mármoles adornaban los palacios principescos de Roma, Nápoles, Viena, Praga, Dresde o San Petersburgo, muy apreciados por las sutilezas, brillos y texturas que obtenía del mármol, como en sus célebres figuras veladas.

Bajo el título 'Los jardines de Adonis', se ha programado una serie de actividades que arrancarán el martes 10 de abril con la conferencia de Ana Iriarte, catedrática de Historia Antigua de la Facultad de Letras en la Universidad del País Vasco, que analizará la figura de Adonis en la Atenas de Afrodita.

El martes 17 le sucederá el catedrático de Filología Griega de la Universidad de Valladolid, actualmente profesor emérito, Manuel G. Teijeiro, con la conferencia 'Adonis y sus jardines'. Ambas citas tendrán lugar a las 20.00 horas en el salón de actos del Museo Nacional de Escultura, situado en el Palacio de Villena, y la entrada será gratuita.

El martes 8 de mayo el museo proyectará 'Las vírgenes suicidas' (1999), el debut cinematográfico de Sofia Coppola, basada en la primera novela de quien fuera galardonado con un Premio Pulitzer Jeffrey Eugenides. Las vírgenes suicidas indaga en el secreto de la juventud, el despertar del amor, el deseo y la muerte, una película sobre la belleza indisociable del dolor que es uno de los misterios más hondos de la existencia humana.

Finalmente, el sábado 19, la programación concluirá con el taller para todos 'Flores de viento para honrar a Adonis', especialmente concebido para la ocasión por Carmen Álvarez. Puesto que el mito que narra la vida de Adonis está asociado al mundo de la vegetación y las flores, a partir de composiciones vegetales se emularán las Adonías, aquellos festivales que se dedicaban al semidiós en primavera. Será necesaria la inscripción previa en el mail: reservas.museoescultura@mecd.es.