La Unión, Celtas Cortos, Revólver o Nacha Pop ofrecerán conciertos en Memory Park, en El Escorial

27/03/2018 - 18:52

La Unión, Celtas Cortos, Revólver o Nacha Pop darán conciertos en el evento al aire libre Memory Park, en el parque de La Manguilla en El escorial durante el fin de semana del 29 de junio al 1 de julio.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, este evento reunirá en un mismo espacio música pop y dance de los 80 y 90, en un entorno natural, el parque de La Manguilla de El Escorial, que albergará también diferentes zonas de ocio familiar, artístico y gastronómico.

Por el escenario de Memory Park desfilarán artistas "icónicos" de la música pop española de los 80 y 90, con los conciertos completos de Celtas Cortos, Revólver, Seguridad Social, La Unión, Modestia Aparte y Nacha Pop.

Además, Amistades Peligrosas, Cómplices, Un pingüino en mi ascensor, Miguel Costas de Siniestro Total, Nacho Campillo de Tam Tam Go, Bernardo de The Refrescos, Carlos Segarra de Los Rebeldes, Dylan Ferro de Taxi y Carmelo Martínez de La Década Prodigiosa ofrecerán en directo una selección de sus temas "más recordados"; mientras que Belén Arjona e Íñigo harán un homenaje "a la mejor música pop" con un concierto tributo.

Más avanzada la noche, tendrá lugar un show especial Love the 90's, en el que el público podrá bailar con Jenny de Ace of Base, 2 Unlimited, Corona, Snap, Rozalla, Ice MC, OBK, Rebeca, Viceversa, Spanic, Sensity World, Chimo Bayo, Paco Pil y el dj set de The Jumper Brothers.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 3 de abril a través de la página web oficial del festival 'www.memorypark.es'.

Además, el Parque de La Manguilla, de 250.000 metros cuadrados, contará con cinco zonas de ocio diferenciadas: Memory Kids, especialmente a los niños y al ocio en familia con espectáculos infantiles, entre ellos el musical de Tadeo Jones; Memory Gastro, zona "amplia" oferta gastronómica.

También, Memory Machine, será otra zona en la que se situarán atracciones para todos los públicos como una noria, un carrusel y toboganes; Memory Art, una exposición de arte urbano en vivo realizada por grafiteros de "prestigio" internacional y Memory Cars, una muestra de coches clásicos de los años 90 de BMW. La zona y las atracciones dedicadas a los niños permanecerán abiertas, además de los días 29 y 30, el día 1 de julio por la mañana.

Memory Park ha sido presentado este martes en la Escuela Municipal. Allí, el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente Rubio, ha recalcado durante la presentación que este evento "supondrá un impulso a la economía local y de la zona, atrayendo a un gran número de visitantes con lo que ello supone también para la promoción de la marca Escorial".

Además, el regidor ha señalado que "Memory Park nace con un firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno en el que se ubica, de forma que se reduzca al mínimo el impacto del festival a través de medidas concretas, como el reciclaje de envases y la gestión de residuos, para los que se contará con empresas especializadas y certificadas, y la concienciación de los asistentes mediante comunicaciones específicas".