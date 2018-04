Kaiser Chiefs se apuntan al 4ever Valencia Fest para completar un cartel con Simple Minds y The Cult

2/04/2018 - 12:24

La banda británica Kaiser Chiefs es una de las últimas confirmaciones del 4ever Valencia Fest, que se celebrará el fin de semana del 29 y 30 de junio en La Marina de València y cuenta con un cartel formado por grupos como Simple Minds, The Cult, The Prodigy, Santiago Auserón + Sexy Sadie o The Jesus and Mary Chain. Actuarán el sábado 30 junto a otros artistas que se desvelarán próximamente.

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Tras más de 15 años en activo, los de Leeds siguen dando guerra con su último disco, 'Stay Together' (2016), su sexto álbum de estudio, donde se atreven con éxito a jugar con el pop, el dance y la electrónica, destaca la organización del 4ever en un comunicado.

Con este cambio de aires respecto a su anterior repertorio, los británicos renuevan una vez más su sonido, dispuestos a evolucionar y nunca quedarse atrás.

Su particular mezcla de brit-pop, post-punk y new wave ha dejado conocidos hits como 'Ruby' o 'I Predict A Riot', ya convertidos en himnos pegadizos que conquistan al público cada vez que suenan.

Por tanto, para la promotora del Valencia Fest, no cabe duda que el recinto de La Marina vivirá un momento único con el directo de esta mítica banda del indie internacional. Abonos a la venta en Ticketmaster. Toda la información ya disponible en la web del festival, www.4evervalenciafest.com.