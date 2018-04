Sr. Chinarro, sobre la libertad de expresión: "Yo siempre he sabido en qué país vivimos"

2/04/2018 - 13:01

Antonio Luque, de Sr. Chinarro, publica su nuevo álbum 'Asunción' y reconoce estar "acojonado de siempre" con la "falta" de libertad de expresión en el arte en España, algo que no le resulta nuevo porque siempre ha "sabido en que país" vive. "Pero hay algunos que se están enterando ahora gracias a Twitter", ha añadido en una entrevista con Europa Press el músico sevillano.

"Aquí sabemos lo que hay, llámalo censura o llámalo como quieras, pero hay cosas que no se pueden decir, porque te empapelan. Debería haber otra ley, de hecho, todas las leyes deberían ser distintas porque no hay ninguna que esté bien", ha apuntado Luque.

'Asunción' cuenta con diez nuevas canciones en los que el músico habla sobre cómo el paso del tiempo ha cambiado su visión de la vida, siendo una persona más "descreída" --con títulos como 'Supersticiones', 'Quiero hacerlo mejor' o 'Mi utopía', por ejemplo--. "La vida para mi se ha vuelto una anécdota", ha añadido.

"La vida es como un cáncer de la muerte, es una imperfección de la materia orgánica que dura un suspiro y, tal cual se ha generado, desaparecerá", ha lamentado. Luque considera esta postura "una forma de entender la vida" y, por ello, no entiende determinadas actitudes, como por ejemplo "las de los que roban tanto dinero y coches". "¿Por qué ese empeño en esto? No lo puedo comprender", ha apuntado.

En este trabajo --su decimoséptimo álbum--, Sr. Chinarro continúa apostando por un sonido pop sin buscar "un hit" que destaque sobre el resto. "Conviene esperarse a tener diez cartas ganadoras para un disco largo. A veces escucho algunas canciones de éxito y pienso que yo no las habría publicado: esto es como el olivo, hay años en que la recogida de la aceituna te da más y otros menos, pero si crees que son buenas, las grabas y las publicas", ha señalado.

Luque ha reconocido que para él la música "sigue sin tener caducidad" e igual que no para de componer, escucha a nuevos grupos con los que se "emociona" igual que hacía con otros grupos como The Smiths. No obstante, hay un género con el que todavía no se ha congraciado, el trap, el cual le "repugna" y hace que le "salgan eccemas".

"La gente se aburre de un género o de otro porque tiene a la música como producto de consumo. A mí no me interesa la moda ni la ropa: me sigue gustando la misma música que me interesó siempre y también la misma ropa. A veces parece que la gente va a esos sitios para dejarse ver: son cosas para hacer piña, pandilla, para conocerse y yo no quiero ya ni conocer a nadie siquiera", ha destacado.

'OPERACIÓN TRIUNFO'

Por último, Luque ha comentado un lío en Twitter a raíz de un comentario suyo sobre 'Operación Triunfo' --'OT nos muestra qué le gusta de la música a la gente a la que no le gusta la música', escribió--, que recibió la respuesta de uno de Los Javis criticándole.

"No he visto nunca 'Operación Triunfo' ni un minuto seguido. El tuit que puse quería decir que hay gente como mis vecinos, que nunca escuchan música pero sí ven ese programa y entendía que debe haber algo en ese programa que gusta a la gente que no le gusta la música. Pero no soy crítico de televisión, era una frase de mi estilo quizás enrevesada o que la gente no sabe cómo leer y lo interpretaron como crítica", ha concluido.