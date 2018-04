Kaiser Chiefs se apuntan al 4everValenciaFest

2/04/2018 - 17:53

Kaiser Chiefs, uno de los grupos más relevantes de la escena británica de las dos últimas décadas, se unen al cartel del 4everValenciaFest, que se celebrará los días 29 y 30 de junio.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Tras más de 15 años en activo, la banda sigue dando guerra con su último disco, Stay Together (2016), donde se atreven con éxito a jugar con el pop, el dance y la electrónica.

Su particular mezcla de Brit-pop, post-punk y new wave ha dejado conocidos hits como 'Ruby' o 'I Predict A Riot', ya convertidos en himnos de lo más pegadizo que siguen conquistando al público cada vez que suenan.

Kaiser Chiefs actuarán en el festival el sábado 30 de junio, y se unen a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie y The Jesus and Mary Chain.

Los abonos están ya a la venta en Ticketmaster. Toda la información ya disponible en la web del festival, www.4evervalenciafest.com.