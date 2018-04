La Compañía Nacional de Danza interpreta por primera vez 'The show must go on', del coreógrafo Jérôme Bel

3/04/2018 - 16:42

'The show must go on', la obra del coreógrafo Jérôme Bel, será por primera vez interpretada por la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de José Carlos Martínez, en los Teatros del Canal desde este miércoles al próximo domingo 8 de abril.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En la pieza, creada en 2001, un "DJ pincha 18 canciones populares de diferentes épocas", según ha informado en un comunicado los Teatros del Canal. En la obra sonarán temas de 'West Side Story', David Bowie, Tina Turner, Police, The Beatles y Edith Piaf entre otros.

Un grupo de 20 bailarines profesionales "y personas ajenas al mundo de la danza, de edades y razas distintas", formaran una coreografía con "la letra de las canciones".

El espectáculo se desarrollará en la Sala Roja de los teatros madrileños en cinco únicas funciones desde este miércoles al próximo domingo.